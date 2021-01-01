Subotic Denizlispor'dan ayrıldı
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AA
Denizlispor, 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizlispor formasını 5 kez giydi ve 1 de gol attı. Subotic daha önce Borussia Dortmund, Mainz, Saint Etienne, Porto, Leganes, Las Palmas ve Union Berlin formaları giymişti.
Dortmund formasıyla iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Subotic, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.