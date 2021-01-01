Subotic Denizlispor'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Neven Subotic, Denizlispor ile olan sözleşmesini feshetti

, 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizlispor formasını 5 kez giydi ve 1 de gol attı. Subotic daha önce , , Saint Etienne, , , Las Palmas ve Union Berlin formaları giymişti.

Dortmund formasıyla iki şampiyonluğu yaşayan Subotic, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.