Denizlispor

Subotic Denizlispor'dan ayrıldı

Goal
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neven subotic denizlispor 23102020
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Dünyaca ünlü savunma oyuncusu Neven Subotic, Denizlispor ile olan sözleşmesini feshetti

Denizlispor, 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Neven Subotic'in sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığını açıkladı.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Denizlispor formasını 5 kez giydi ve 1 de gol attı. Subotic daha önce Borussia Dortmund, Mainz, Saint Etienne, Porto, Leganes, Las Palmas ve Union Berlin formaları giymişti.

Dortmund formasıyla iki Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Subotic, 2012-2013 sezonunda Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

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