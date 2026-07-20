Mısırlı spor yorumcusu Ahmed Shubair, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya milli takımının sergilediği performansı övdü ve “La Roja”nın Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğu hak ettiğini belirtti; aynı zamanda hakemlere ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ‘ya sert eleştiriler yöneltti.

Şubayr, final maçının ardından “X” platformundaki hesabından şunları yazdı: “İspanya gerçekten harika bir milli takım; oyuncuları birbirleriyle son derece uyumlu, Rodri olağanüstü bir oyuncu ve Luis de la Fuente, takımını zafere taşıyacak araçlara sahip seçkin bir teknik direktör. İspanya, Arjantin’e futbolun incelikleri konusunda bir ders verdi ve zayıf hakem performansına rağmen, FIFA’nın Arjantin’in kazanması için her şeyi yapmasına rağmen galip geldi. İspanyollar adına çok mutluyum.”

Schober’in bu açıklamaları, İspanya’nın final maçında Arjantin’i 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmasının ardından geldi; böylece İspanya, tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu açıklamalar, Şubayr’ın turnuva boyunca sergilediği tutumun bir uzantısı niteliğinde. Şubayr, daha önce çeyrek finalde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan maçtaki hakem kararlarını sert bir şekilde eleştirmiş ve İsviçreli forvet Breel Embolo’nun kırmızı kart görmesi olayında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin devreye girmesinin Arjantin milli takımının lehine olduğunu belirtmişti. O zamanlar bu kararların “Messi’den ve futboldan nefret etmemize neden olduğunu” yazmıştı.

Ayrıca, Mısır ile Arjantin arasında oynanan son 16 turu maçında yaşanan hakemlik tartışmalarının ardından da eleştirilerde bulunmuştu. Bu maç, hakem kararları konusunda geniş çaplı bir tartışma yaratmış ve Şubayr, turnuva sonuna kadar Arjantin milli takımının maçlarındaki hakemlik performansına yönelik eleştirilerini sürdürmüştü.

Ayrıca okuyun:

Arjantin gazeteleri keder içinde... Messi’ye ilham verici mesajlar gönderiyor