Suarez: Messi'yi yanlış anladılar

Barcelona'nun Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, takım arkadaşı Lionel Messi'nin emeklilik ile ilgili söylediklerinin yanlış yorumlandığını belirtti.

Ballon d'Or ödül töreninde yaptığı emeklilik konuşması üzerine "Futbolu bırakacak mı?" sorularını akıllara getiren 'yi takım arkadaşı Luis Suarez savundu.

Kariyerindeki altıncı Ballon d'Or ödülünü kazanan Arjantinli yıldız, futbol hayatının sonuna doğru geldiğini dile getirmişti. beIN Sports'a konuşan Suarez ise Messi'nin bu sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Messi her seferinde beni şaşırtıyor çünkü eşi benzeri yok ve tarih yazıyor. Hem dost hem de takım arkadaşı olarak Messi'nin ödül kazanması beni çok mutlu eder ve gurur duyarım çünkü bu onun için özel bir andı."

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"Söylediği sözler yanlış yorumlandı. Bir oyuncu Ballon d'Or kazandığında mutlu olduğu kadar gergin de olur. Leo da bir insan ve hepimiz gibi zaman zaman geriliyor. Onun demek istediği şey, birkaç yıl içinde emeklilik problemi ile uğraşmak zorunda kalacak olmasıydı. Yanlış anlaşıldı. Lionel Messi'nin uzun bir süre daha oynamaya devam edeceğinden eminim."

2021'de sözleşmesi sona erecek olan Suarez, takımdaki geleceği ve hedefleri hakkında da şunları söyledi:

"Eğer rekabet için yeni birini getirirlerse üç günde bir maça çıkma stresi ile aynı şekilde bir stres yaşarım. Takımın geleceğini düşünürüm. Bu takımın hem futbolcusu hem de taraftarı olarak gelecek hakkında düşünmeliyim. 9 numaralı formasını daha genç veya gelişmiş başka bir futbolcuya vermeleri belki de en iyisidir."