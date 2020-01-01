Suarez: Gerektiği zaman konuşacağım

Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, ayrılık iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

'da 'nin ayrılık isteğini yönetime iletmesi büyük bir gündem yaratırken Luis Suarez'in eski avukatı Alejandro Balbi'nin açıklamaları yeni bir polemik yarattı.

Alejandro Balbi, TyC Sports'a verdiği demecinde Messi'nin durumunun Suarez'in takımdaki geleceğini de etkileyeceğini belirten ifadeler kullandı:

"Messi'nin geleceği, Suarez'i de etkileyecek çünkü onlar çok yakın arkadaşlar. Saha içinde de saha dışında da çok iyi nalaşıyorlar. Aralarında bir kardeşlik bağı var. Messi ve Suarez birbirinden ayrılamazlar, her zaman birlikteler."

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Bu açıklamaların ardından 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu duruma açıklık getirdi:

"Benim hakkımda veya benim adıma konuşan insanlar görüyorum. Konuşmam gerekirse bunu ben yapacağım."

Suarez'in Katalan ekibindeki sözleşmesi 2021'de sona eriyor.