Lionel Messi, Real Madrid ile Barcelona arasındaki 266. El Clasico’da son dakikada attığı galibiyet golüyle Primera Division’daki şampiyonluk yarışını yeniden heyecanlı hâle getirdi. Arjantinlinin bireysel kalitesi, bir kez daha karşısına çıkan bütün engelleri aştı. Futbolla ilgilenen herkes, böylesine büyüleyici anlara tanıklık edebildiği için kendini şanslı saymalı.

Bu tartışma hep sonuçsuz kaldı. Profesyonel futbolun onlarca yıllık tarihinde, tüm zamanların en iyi oyuncusunu kesin olarak belirlemek için hangi ölçütler kullanılabilir ki?

Örneğin efsanevi Brezilyalı Pele’nin 1950’li ve 1960’lı yıllarda topla yaptıklarını, bugünün futbolunda bir oyuncunun bireysel kalitesiyle diğerlerinden belirgin biçimde ayrılabilmesi için sahip olması gereken özelliklerle karşılaştırmak oldukça güç.

Oyun çoktan değişti. Tempo katbekat arttı, oyuncuların atletik becerileri fiziksel olarak mümkün olanın sınırlarını neredeyse zorluyor. Pele yine de bir dahiydi, ancak geçmişle yapılan karşılaştırmalar yanıltıcı olmaya devam ediyor.

Bugün yaşadığınız için sevinin

Bunun yerine, son 15 yılı bu dünyada geçirmiş olanlar, tüm zamanların en iyisinin kim olduğu sorusu karşısında futbolseverlere şunu söylemeli: Bugün yaşadığınız için sevinin.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi oyuncular, futbolun zirvesini yıllar önce yeni bir seviyeye taşıdı. Onlar ayrı bir kategoride. Baş döndürücü bir düzenlilik ve sıklıkla gol atıyor, bireysel üstünlükleriyle seyircileri tekrar tekrar hayran bırakıyorlar.

Bu yüzden bir futbol taraftarı, tarafsız olsun ya da olmasın, Ronaldo ve Messi dönemine tanıklık edebildiği için mutlu olmalı. Bundan 20 yıl sonra bu iki oyuncunun dehasının ve eşsizliğinin bir ölçüde özlenmesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Onların sergilediği şey, sporda eşine rastlanmayacak türden.

Messi’den unutulmaz bir gece

İkisinden hangisinin daha iyi olduğu burada tartışılamaz. Barcelona’nın Real Madrid deplasmanında kelimenin tam anlamıyla son saniyede 3-2 kazanarak Primera Division’daki şampiyonluk yarışını yeniden heyecanlı hâle getirdiği 266. El Clasico’da Messi ve Ronaldo bir kez daha karşı karşıya geldi.

Ronaldo, Bernabeu’daki bu pazar akşamından daha iyi günler geçirmişti. Messi ise kendisine özgü bir gösteri sundu ve maçı tek başına kazandı. Bu iddia ilk bakışta abartı gibi gelebilir, ama olan biten tam olarak buydu.

Messi, seyircilere, Madrid taraftarları kendilerini bunun dışında tutabilir, ancak bu kalitedeki oyuncuların yaşatabileceği türden büyülü bir akşam sundu. Bazen bunu üç veya daha fazla gol atarak yapabilirsiniz. Ancak El Clasico, Messi’nin performansını orta sıralardaki bir takıma karşı yapılacak hat-trick’ten daha özel kılan bir senaryoya sahne oldu.

Messi’nin oyunun kilidini açan hamleleri

Arjantinli oyuncu bunu yaparken büyük engellerle karşılaştı. Takımı maçın başında oyunun kontrolünü ele almakta zorlandığı için Messi önce sık sık geriye gelip top aldı. Böylece Barça’nın hücumlarında en azından belli bir düzen oluştu. spox

Messi, on numara gibi sahanın merkezinde oynayıp bireysel hamleleriyle tehlikeli pozisyonları mümkün kılan boşlukları tekrar tekrar yarattıkça Katalanlar da oyuna daha iyi girdi.

12. dakikada Casemiro, oyunun kilidini açan bu hamlelerden birinde Messi’yi sertçe yere indirdi. 21. dakikada ise Marcelo’nun dirseği talihsiz biçimde ona isabet etti. Ağzına bir mendil sıkıştıran Messi, kanamasına rağmen sanki ağzında mendille oynamaya alışkınmış gibi devam etti.

Messi kendi dehasına güveniyor

Messi ile Ronaldo arasındaki farklardan biri de tam olarak bu: CR7 kendisini bir süperstar olarak sunuyor, büyük sahneyi seviyor ve ilgi odağında olmaktan hoşlanıyor.

Messi ise onun yanında mütevazı bir okul çocuğu gibi duruyor. Yüz ifadesi nadiren değişiyor. Bu da onu bir bakıma öngörülemez kılıyor. Çünkü Messi, diğer herkesten üstün olduğunu çok iyi biliyor. Kendi dehasına büyük bir güven duyuyor ve rakipleri de bunun farkında.

Messi’nin skoru 1-1’e getiren golünün hemen ardından Real Madrid oyuncularının yüzlerindeki ifade bu yüzden çok şey anlatıyordu. 29 yaşındaki oyuncu müthiş bir koşu yaptı. Ona pas verilmesi gerekiyordu ve elbette verildi. İki hızlı hareketle kendisine alan açtı ve kaleci Keylor Navas’la karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Barcelona formasıyla resmî maçlarda 500. gol

Madridli oyuncuların hâlinde bir tür çaresizlik vardı: Bu hücumu elbette daha iyi savunabilirlerdi, ama işin içinde yine Messi vardı. Onu durdurmak her zaman zor olmuştu. Öyleyse kendilerini ciddi olarak neyle suçlayabilirlerdi?

Sergio Ramos da çaresizliğe kapılmış olmalı. 78. dakikada Messi’ye çok sert bir müdahalede bulundu. Arjantinli oyuncu, bu faulde bacaklarını zamanında kaldırabildiği için şanslıydı. Kırmızı kart gören Ramos, Barça’ya ve Messi’ye yeni bir güç kazandırdı.

Messi’nin zaman zaman oyundan kopmuş gibi görünürken bir anda teknik bir sihir sergileyebildiği oyun tarzının en çarpıcı örneği ise galibiyet golüydü. Son saniyede geldi. Şampiyonluk yarışını yeniden heyecanlı hâle getirdi, kulübünün son şansını değerlendirdi. Üstelik bu, yalnızca Barcelona için oynadığı resmî maçlarda attığı 500. goldü.

Bütün engelleri aşarım

Bu golü mümkün kılan oyuncu, o akşam Barça’nın en zayıf isimlerinden biri olan Sergi Roberto’ydu. Rakip yarı sahadaki güçlü deparı, bu koşuya katılmayan Messi’yi pozisyona soktu. Messi kısa süre geride kaldı, hücumun nasıl gelişeceğini gördü ve ardından o durumda bir Barcelona oyuncusunun şut çekebilmesini sağlayacak tek koşu yolunu seçti.

Ceza sahasının gerisine atılan pas, Messi’nin kusursuz vuruşu ve çıkarılması imkânsız bir şutla gelen gol. Santiago Bernabeu sessizliğe büründü. Messi, forması ellerinde, arenada bütün bakışların çevrildiği bir boğa gibiydi. Bu hareketiyle, istemeden de olsa, şunu söylüyordu: Beni durdurmaya çalışıyorsunuz ama ben bütün engelleri aşarım.

Bu karşılaşma yalnızca son yılların en görkemli El Clasico’su değildi. Futbolun seyircilerde yaratabildiği hayranlığın ve coşkunun da kanıtıydı.

Messi ve Ronaldo, içinde bulunduğumuz dönemde böyle maçların yaşanmasını mümkün kılan, herkesten üstün iki başrol oyuncusu. Pele de bunu aynı istikrarla yapabiliyordu. Ancak 50 yılı aşkın süre önce, karşılaştırılamayacak koşullar altında.

Lionel Messi’nin profili