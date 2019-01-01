Stuttgart'ta Weinzierl'in görevine son verildi
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Almanya Bundesliga’nın 30. haftasında deplasmanda Augsburg'a 6-0 yenilen Stuttgart'ta teknik direktör Markus Weinzierl'in görevine son verildi. Weinzierl'in antrençr ekibinde bulunan Halil Altıntop da görevinden alındı.
Türkiye Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Alman ekibi, 11. dakikada Rani Khedira, 18. dakikada Andre Hahn, 29. ve 59. dakikalarda Philipp Max ve 53. ve 68 dakikalarda Marco Richter'den yediği gollerle dağılmıştı.
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Son 6 haftada sadece iki beraberlik alabilen Stuttgart, Bundesliga'da geride kalan 30 haftada 21 puan topladı. 16. sırada bulunan Alman ekibi düşme hattının 6 puan gerisinde.
Stutgart'ta U19 takımının antrenörü Nico Willig geçici olarak başa getirildi.