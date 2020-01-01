Stuttgart yeniden Bundesliga'ya yükseldi

Bundesliga 2'yi ikinci sırada tamamlayan Stuttgart, bir sezonun ardından yeniden Bundesliga'ya yükseldi.

Ligin 34. haftasında oynanan karşılaşmada sahasında Darmstadt 98’e 3-1 yenildi.

Dartmstadt’ın golleri 32’inci dakikada Serdar Dursun, 53’inci dakikada Matthias Bader ve 88'inci dakikada Tobias Kempe attı. Stuttgart’ın tek golüyse 42’inci dakikada Mario Gomez’den geldi.

Arminia Bielefeld’e deplasmanda 3-0 yenilen Heidenheim da sezonu 55 puanla üçüncü sırada bitirdi. Bu durumda sezonu 58 puanla ikinci sırada tamamlayan Stuttgart gelecek sezon tekrar ’da mücadele etmeye hak kazandı.

Ligi 68 puanla lider tamamlayan Arminia Bielefeld’in Bundesliga’ya yükselmesi ise iki hafta önce kesinleşmişti. Sezonu üçüncü sırda bitiren Heidenheim ise, Bundesliga’yı 16. sırada tamamlayan ile “play-out” maçları oynayacak.