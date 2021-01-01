Stuttgart, Ömer Faruk Beyaz transferini resmen duyurdu

Stuttgart, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer Faruk Beyaz ile 2025 yılına kadar sözleşme yapıldığını açıkladı.

Son yıllarda Avrupa'nın önemli liglerine giden Türk oyuncuların fazlalığı dikat çekiyor. Bu isimlere son olarak Ömer Faruk Beyaz da katıldı.

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga ekibi Stuttgart ile 2025 yılına kadar geçerli olacak sözleşme imzaladı. Alman ekibi daha önce de Galatasaray'dan Ozak Kabak'ı transfer etmişti.

Stuttgart'tan açıklama

Stuttgart Kulübü, resmi Twitter hesabından transferi duyururken Sportif Direktör Sven Mislintat da bir açıklama yaptı.

"Ömer Faruk Beyaz olağanüstü bir yetenek. Avrupa'nın en çok transfer edilmej istenilen oyuncularından biriydi.

17 yaşında profesyonel olup, Fenerbahçe'de kaptanlık yapmış ve Türkiye U21 Milli Takımı'nda oynayan sıradışı bir potansiyel."

Fenerbahçe başarı diledi

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşme sona ereceği için Ömer Faruk Beyaz transferinden herhangi bir ücret kazanamayacak. Sarı - lacivertliler transferin ardından bir açıklama yayınlayarak genç oyuncuya başarı diledi.

"Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonunda kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Ömer Faruk Beyaz'ın kariyerinden satırbaşları

29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ömer Faruk Beyaz, 2011 yılında Fenerbahçe alt yapısına katıldı.

6 Ağustos 2020'de profesyonel sözleşmeye imza atan genç oyuncu, bu sezon 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 3 maçta toplam 82 dakika forma giydi.

EDİTÖR YORUMU

Türkiye'den bir oyuncunun daha Avrupa'ya gitmesi mutluluk verici olsa da, Fenerbahçe'nin bu transferden para kazanamayacak olması kötü oldu.

Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Fenerbahçe'nin aldığı olumsuz yanıt ise sürpriz olmadı. Sezona 20 yeni transferle başlayan sarı - lacivertlilerde, böyle bir yetenek toplam 82 dakika şans bulabildi.

Haliyle, gelişmek için oynamaya ihtiyaç duyan ve Sven Mislintat gibi bir futbol adamının onayından geçen Ömer Faruk Beyaz, Stutgart'ın yeni oyuncusu oldu. İlerleyen yıllarda çok daha farklı kulüplerle adının geçmesi sürpriz olmaz.