Sturridge, Krasnodar maçında yok!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Krasnodar'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Daniel Sturridge, sakatlandığı için maç kadrosundan çıkarıldı.

UEFA C Grubu üçüncü maçında , sahasında temsilcisi Krasnodar ile karşı karşıya geliyor.

24 Ekim Perşembe günü saat 22:00'da başlayacak karşılaşma öncesinde bordo mavili ekip, resmi internet sitesi üzerinden Daniel Sturridge'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre İngiliz golcü, sol kasığında hissettiği ağrı gerekçesiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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Açıklama şu şekilde:

"Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Daniel Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Oyuncumuzun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge’in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır” dedi."