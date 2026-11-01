Barcelona, Gerard Martín'e gerçek bir alternatif olabilecek; sol ayağını kullanan, büyük bir fiziksel güce ve topla iyi mücadele yeteneklerine sahip bir stoper arıyor.

Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, Álex Campos'u A takım maçlarına çağırmayı sürdürürken, Hafız Gariba da Barcelona Atlètic ile büyük maçlar çıkararak kendini güçlü bir şekilde kabul ettiriyor.

Sport gazetesi, A takımın teknik ekibinin önündeki seçeneklerin, La Masia akademisindeki en güçlü sol ayaklı stoper olarak değerlendirilen 17 yaşındaki Sergi Mayans'ın dikkat çekici çıkışıyla arttığını belirtti.

Arnedo karşısında teknik direktör Juliano Belletti, ilk maçına ilk 11'de çıkan ve 90 dakika boyunca sahada kalmayı başaran Mayans'a güvenini verdi. Mayans, sezon hazırlık döneminde dikkatleri üzerine çeken en önemli yeteneklerden biriydi; ancak talihsiz bir ayak bileği burkulması sakatlığı gelişimini geçici olarak durdurmuştu.

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Geçen hafta Olot'un sahasında oynanan karşılaşmada, boyu 1,90 metreye yaklaşan bu güçlü stoper zaten takımın kadrosunda yer almıştı. Ayrıca Campos ve Guille'nin A takıma çağrılması, onun İspanya İkinci Ligi'ndeki ilk çıkışını öne çekti.

Belletti, bek mevkilerinde Landry ve Caicedo'ya güvenirken, stoper ikilisini Hafız Gariba ve Sergi Mayans oluşturdu. Genç Katalan savunmacı, Ganalı savunmacıyla son derece iyi bir anlaşma sağladı ve yalnızca sınırlı sayıda hata yaptı.

Arnedo bir kontra atakla gol kaydetmeyi başardı, ancak Mayans maç boyunca son derece dikkat çekici bir seviye sergiledi.

Mayans, Barcelona'nın stratejik bir tercihi

Yaklaşık iki ay maçlardan uzak kalmasına rağmen Mayans, hem topla hem de topsuz oyunda son derece yüksek bir seviye ortaya koydu.

Belletti, Mayans'ın performansı hakkında son derece olumlu bir değerlendirme yaptı; ayrıca bir sakatlığı atlatarak Johan sahasında forma giyme fırsatı yakalamayı başaran ve yine ilk çıkışını yapan diğer oyuncu Dani Ávila'yı da övdü.

Teknik direktör şöyle konuştu: "Mayans, sakatlanmadan önce büyük bir ciddiyetle çalışan bir oyuncuydu. Ona büyük bir güvenimiz var; aynı şekilde o da sakatlıktan dönen Dani Ávila'ya."

Sport gazetesi daha önce de, A takım altındaki takımın teknik ekibinin, sezon hazırlık döneminde Mayans'ın potansiyelinden son derece etkilendiğine işaret etmişti.

Sergi Mayans, doğuştan sol ayaklı bir stoper

Sergi son derece büyük bir fiziksel güce sahip; olağanüstü fiziksel ve atletik yetenekleri, ikili mücadelelerde ona belirgin bir üstünlük sağlıyor ve bu mücadeleleri, genellikle La Masia akademisinden yetişen savunmacılarda görülene kıyasla daha kolay kazanmasını mümkün kılıyor.

Bu fiziksel gücün yanı sıra Sergi, kısa paslarla ya da uzun toplarla, arkadan topu isabetli bir şekilde çıkarmasına olanak tanıyan iyi bir sol ayağa sahip.

Mayans, 2018 yazında Reus kulübünden Barcelona'ya katıldı. Benjamín B takımı, onun Katalan kulübünün akademisindeki ilk durağı oldu. Mayans bu sezon, önceki yıllarını kulübün sistemi içinde geçirdikten sonra, Barcelona'da oyuncu olarak dokuzuncu yılını geçiriyor ve her alanda gösterdiği gelişim son derece umut verici görünüyor.

Hava toplarındaki gücü, arkadan oyun kurmadaki kalitesi ve en güçlü, en çetin forvetlerle mücadele edebilecek fiziksel kapasitesi sayesinde Mayans, savunma kapatma ile oyun kurmayı bir araya getiren, kariyerinde çok ileri gitmesini sağlayacak büyük bir potansiyele sahip sol ayaklı bir stoper olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca daha önce farklı yaş kategorilerinde İspanya milli takımlarını temsil etti ve yaş kategorileri arasında dikkat çekici bir şekilde ilerlemesini sağlayan nitelikleri sayesinde Barcelona içinde büyük bir güven kazanıyor. Başlangıçta bek mevkisinde oynuyordu, ancak belirgin fiziksel gelişimi yetkilileri, en uygun mevkisinin sol stoper olduğuna karar vermeye yöneltti.

Belletti, oyuncunun yeteneklerine güveniyor ve gelişimini sürdürmesine yardımcı olmak istiyor. Sergi ise kendi açısından, Barcelona'nın stoper mevkisinde oynamanın, kendisinden gelişmeyi sürdürmesini ve birçok teknik ve taktiksel ayrıntıyı ilerletmeye çalışmasını gerektirdiğinin farkında.

Flick, Alavés karşısında Bryan Fariñas'a ilk çıkış fırsatını verirken; Álex Campos, Guille Víctor ve Ebrima, yakın gelecekte fırsatlarını elde etmeyi bekleyerek yedek kulübesinde oturdu. Sergi Mayans'ın fırsatı ise o da gelecek; zira bu yalnızca bir zaman meselesi.