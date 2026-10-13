1. Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 11:15 Stade de la Meinau

Strasbourg ile PSG arasındaki maç 17 Ekim 2026'da EST ile 11.15'te, GMT ile 15.15'te başlayacak.

İstikrarsız PSG'nin hedefinde Strasbourg var

PSG, yeni Ligue 1 sezonuna inişli çıkışlı bir başlangıç yaparak ilk altı maçından 11 puan çıkardı ancak son üç maçının tamamını kazandı. Son olarak Lucas Beraldo, Kvichatskhelia ve Maghnes Akliouche'un golleriyle Le Mans'ı 3-1 mağlup etti. PSG, üç puanı almasına yardımcı olmaları için Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha ve Desire Doue'yi yedek kulübesinden oyuna sokma imkânına sahipti. Bu maçtan yalnızca üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı evinde ağırlayacak olan Luis Enrique'nin kadroda yine kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.

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Strasbourg tökezledi

Strasbourg, Ligue 1'de Nice ve Paris FC karşısında üst üste yenilerek üç maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Ancak evinde henüz mağlup olmadı. Nice yenilgisinde takımının golünü atan Portekizli orta saha oyuncusu Dario Essugo, aynı maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

Strasbourg, tüm kulvarlardaki son 20 maçında kalesini gole kapatamadı.

İki takım arasındaki son beş Ligue 1 maçında da her iki taraf gol attı.

PSG'nin yeni forveti Ferran Torres, dört golle Ligue 1'de gol krallığı yarışının zirvesinde.

Nice karşısında sakatlanan Dario Essugo'nun ev sahibi ekip adına forma giymesi şüpheli.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Strasbourg Teknik Direktörü Hugo Oliveira, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure ve Martial Godo olmadan plan yapmak zorunda. Ev sahibi ekipte şu anda cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya ilişkin yeni bilgiler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Paris Saint-Germain'de ise Luis Enrique, sakatlığı nedeniyle Senny Mayulu'dan yararlanamayacak. PSG cephesindeki olumlu haber, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes'in millî takım görevlerinin ardından planlanan dinlenme dönemini tamamlayıp antrenmanlara dönmesi. Bu gelişme, yoğun bir hafta öncesinde Enrique'nin seçeneklerini artırıyor.

Son durum

Strasbourg, bu karşılaşma öncesindeki son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; bu süreçte 8 gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Nice'e 2-1 yenildi. Önceki iç saha lig maçında da Paris FC'ye 2-1 mağlup oldu. Bu serinin daha önceki bölümünde Troyes karşısında aldığı 2-6'lık galibiyet, iyi gününde hücumda neler yapabileceğini gösterdi. Aynı dönemde Monaco ile 1-1 berabere de kaldı.

Paris Saint-Germain, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti. Tek yenilgisini Monaco deplasmanında 1-2'lik skorla aldı. Son maçında Ligue 1'de Le Mans'ı 3-1 yendi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı da 6-1 mağlup etti. PSG, bu beş maçta 13 gol atıp 5 gol yedi. Bu tablo, zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşasa da hücumda düzenli olarak gol ürettiğini gösteriyor.

İkili rekabet

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Strasbourg deplasmanındaki maçı 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada PSG'nin üç, Strasbourg'un bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu beraberlik, Ekim 2025'te Parc des Princes'te oynanan ve 3-3 sona eren maçta geldi. Strasbourg'un bu verilerdeki tek galibiyeti ise Mayıs 2025'te evinde aldığı 2-1'lik sonuçtu.

Puan durumu

PSG, Ligue 1'de altıncı sırada yer alıyor. Zirveye yön veren değil, lider grubu takip eden konumda olduğu için bu maçta puan kaybetmesi şampiyonluk hedefi açısından ağır bir darbe olur. Strasbourg ise 11. sırada. Olumlu bir sonuçla üst sıralara yaklaşabilecek durumda olsa da ligde üst üste aldığı iki yenilginin ardından toparlanmaya ihtiyacı var.