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Strasbourg-PSG Ligue 1 maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Strasbourg - Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
1. Lig

Ligue 1’de Strasbourg-PSG maçı öncesi kapsamlı değerlendirme. Taktikleri, takımlardan son haberleri, form durumlarını ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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1. Lig - Hafta 7
Stade de la Meinau

Strasbourg ile PSG arasındaki maç 17 Ekim 2026'da EST ile 11.15'te, GMT ile 15.15'te başlayacak.

İstikrarsız PSG'nin hedefinde Strasbourg var

PSG, yeni Ligue 1 sezonuna inişli çıkışlı bir başlangıç yaparak ilk altı maçından 11 puan çıkardı ancak son üç maçının tamamını kazandı. Son olarak Lucas Beraldo, Kvichatskhelia ve Maghnes Akliouche'un golleriyle Le Mans'ı 3-1 mağlup etti. PSG, üç puanı almasına yardımcı olmaları için Kvichatskhelia, Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery, Vitinha ve Desire Doue'yi yedek kulübesinden oyuna sokma imkânına sahipti. Bu maçtan yalnızca üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı evinde ağırlayacak olan Luis Enrique'nin kadroda yine kapsamlı değişiklikler yapması bekleniyor.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

Strasbourg tökezledi

Strasbourg, Ligue 1'de Nice ve Paris FC karşısında üst üste yenilerek üç maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Ancak evinde henüz mağlup olmadı. Nice yenilgisinde takımının golünü atan Portekizli orta saha oyuncusu Dario Essugo, aynı maçta sakatlanarak oyundan çıktı.

FBL-FRA-LIGUE1-NICE-STRASBOURGGetty Images

Öne çıkan istatistikler ve sakatlıklar

  • Strasbourg, tüm kulvarlardaki son 20 maçında kalesini gole kapatamadı.
  • İki takım arasındaki son beş Ligue 1 maçında da her iki taraf gol attı.
  • PSG'nin yeni forveti Ferran Torres, dört golle Ligue 1'de gol krallığı yarışının zirvesinde.
  • Nice karşısında sakatlanan Dario Essugo'nun ev sahibi ekip adına forma giymesi şüpheli.

Takımlardan haberler ve kadrolar

Strasbourg vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • H. Oliveira

Strasbourg Teknik Direktörü Hugo Oliveira, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek Joaquin Panichelli, Ismael Doukoure ve Martial Godo olmadan plan yapmak zorunda. Ev sahibi ekipte şu anda cezalı oyuncu bulunmuyor. Kadroya ilişkin yeni bilgiler maç saati yaklaştıkça eklenecek.

Paris Saint-Germain'de ise Luis Enrique, sakatlığı nedeniyle Senny Mayulu'dan yararlanamayacak. PSG cephesindeki olumlu haber, Ousmane Dembélé ve Nuno Mendes'in millî takım görevlerinin ardından planlanan dinlenme dönemini tamamlayıp antrenmanlara dönmesi. Bu gelişme, yoğun bir hafta öncesinde Enrique'nin seçeneklerini artırıyor.

Son durum

STR

STR - Form

RCL
K2-1
TRO
K2-6
ASM
B1-1
PAR
K2-1
NCE
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
PSG

PSG - Form

ASM
K1-2
SLB
K6-1
B29
K0-1
OM
K1-2
LEM
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Strasbourg, bu karşılaşma öncesindeki son beş resmî maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı; bu süreçte 8 gol atıp 11 gol yedi. Son maçında Ligue 1'de Nice'e 2-1 yenildi. Önceki iç saha lig maçında da Paris FC'ye 2-1 mağlup oldu. Bu serinin daha önceki bölümünde Troyes karşısında aldığı 2-6'lık galibiyet, iyi gününde hücumda neler yapabileceğini gösterdi. Aynı dönemde Monaco ile 1-1 berabere de kaldı.

Paris Saint-Germain, son beş maçının dördünü kazandı ve birini kaybetti. Tek yenilgisini Monaco deplasmanında 1-2'lik skorla aldı. Son maçında Ligue 1'de Le Mans'ı 3-1 yendi; bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Slovan Bratislava'yı da 6-1 mağlup etti. PSG, bu beş maçta 13 gol atıp 5 gol yedi. Bu tablo, zaman zaman savunmada aksaklıklar yaşasa da hücumda düzenli olarak gol ürettiğini gösteriyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

StrasbourgÇizimParis Saint-Germain
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Paris Saint-Germain
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Paris Saint-Germain badge
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Strasbourg
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Strasbourg
STR
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
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MS
1. Lig
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
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Strasbourg
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2
MS
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Strasbourg
STR
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Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
9Attığı Gol12
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı5/5

İki takım en son Şubat 2026'da karşılaştı. Paris Saint-Germain, Ligue 1'de Strasbourg deplasmanındaki maçı 2-1 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada PSG'nin üç, Strasbourg'un bir galibiyeti bulunuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu beraberlik, Ekim 2025'te Parc des Princes'te oynanan ve 3-3 sona eren maçta geldi. Strasbourg'un bu verilerdeki tek galibiyeti ise Mayıs 2025'te evinde aldığı 2-1'lik sonuçtu.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
6420105+514
B
K
B
K
K
2
LilleLilleLIL
641194+513
K
K
K
K
B
3
RennesRennesREN
64111210+213
K
K
K
K
K
4
LyonLyonOL
6321114+711
K
K
B
K
B
5
Paris FCParis FCPAR
632184+411
K
K
B
K
K
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
6321118+311
K
K
K
K
B
7
BrestBrestB29
6222129+38
K
K
K
K
B
8
LorientLorientFCL
62226608
K
K
B
K
K
9
NiceNiceNCE
622257-28
K
K
K
B
K
10
LensLensRCL
62131110+17
K
K
B
K
K
11
StrasbourgStrasbourgSTR
62131112-17
K
K
B
K
K
12
AngersAngersSCO
6213710-37
K
K
B
K
K
13
MarseilleMarseilleOM
620498+16
K
K
K
K
K
14
Le MansLe MansLEM
61321012-26
K
K
B
B
K
15
ToulouseToulouseTFC
6132911-26
B
K
B
K
B
16
AuxerreAuxerreAJA
6204816-86
K
K
K
K
K
17
TroyesTroyesTRO
6114413-94
K
K
K
K
K
18
Le HavreLe HavreLEH
602448-42
K
K
B
K
B
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

PSG, Ligue 1'de altıncı sırada yer alıyor. Zirveye yön veren değil, lider grubu takip eden konumda olduğu için bu maçta puan kaybetmesi şampiyonluk hedefi açısından ağır bir darbe olur. Strasbourg ise 11. sırada. Olumlu bir sonuçla üst sıralara yaklaşabilecek durumda olsa da ligde üst üste aldığı iki yenilginin ardından toparlanmaya ihtiyacı var.

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