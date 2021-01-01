Stoke City'den sürpriz karar: Stadyumu satışa çıkardılar

2017/2018 sezonunda İngiltere Premier Ligi'nden düşen Stoke City, finansal anlamda bir çıkmaza girdi.

İngiltere Championship ekibi Stoke City, finansal krize girdi. Kırmızı - beyazlı kulüp bu sorunu aşmanın yollarını arıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, Pandeminin başlamasıyla birlikte olarak geçen sezon 88 milyon sterlin zarar açıklayan Stoke City, stadyumunu satmayı planlıyor.

Kırmızı - beyazlılar stadyumlarını önce satıp ardından da kiralamanın planlarını yapıyor.

Başkanlar zengin ama kriz var

Stoke City'nin eşbaşkanları John ve Peter Coates, geçtiğimiz günlerde Sunday Times tarafından en zengin 20 kişi arasında yer aldı. İki isim bu listede yer almalarına rağmen kulübe yatırım yapmaya devam etme konusunda umutsuzlar.

Stoke City sezonu topladığı 60 puanla 14. sırada yer aldı.

Derby County de satmıştı

Championship'in bir diğer takımı olan Derby County, maçlarını oynadığı Pride Park'ı 2018 yılında Kulüp Başkanı Mel Morris'in sahibi olduğu şirkete 81,1 milyon sterlin karşılığında satmıştı.

Ancak bu satışın ardından Derby, Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmek iddiasıyla suçlanmıştı.