Canlı Skorlar
Badou N'Diaye

Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye yanıtı

Son güncelleme
Yorum()
seskimphoto.com
Stoke City, Galatasaray'ın Badou Ndiaye için yaptığı 'Bir sezon daha kiralayalım' teklifini reddetti.

Galatasaray, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi bir sezon daha takımda tutmak istiyor.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Stoke City'e gelecek sezon için de kiralama teklifi götürürken, İngilizler bu teklife olumlu bakmadı.

Stoke City'nin Ndiaye'yi bonservisiyle vermek istediği ve satıştan en az 10 milyon euro kazanmak istediği öne sürülüyor.

>>Şampiyonlar Ligi eleme turlarında en çok gol atan futbolcular

Premier Lig'e dönme iddiası kalmayan Stoke City, Ndiaye'yi menajeri William D'Avila aracılığıyla Çin veya Suudi Arabistan kulüplerine önermeyi planlıyor.

Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncuyu Ocak 2018'de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye satmış yarım sezon sonra 750 bin euro'ya kiralamıştı.

Ndiaye bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

Kapat