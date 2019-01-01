Stoke City'den Galatasaray'a Ndiaye yanıtı
Galatasaray, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi bir sezon daha takımda tutmak istiyor.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılılar, Stoke City'e gelecek sezon için de kiralama teklifi götürürken, İngilizler bu teklife olumlu bakmadı.
Stoke City'nin Ndiaye'yi bonservisiyle vermek istediği ve satıştan en az 10 milyon euro kazanmak istediği öne sürülüyor.
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Premier Lig'e dönme iddiası kalmayan Stoke City, Ndiaye'yi menajeri William D'Avila aracılığıyla Çin veya Suudi Arabistan kulüplerine önermeyi planlıyor.
Galatasaray, 28 yaşındaki oyuncuyu Ocak 2018'de 16 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye satmış yarım sezon sonra 750 bin euro'ya kiralamıştı.
Ndiaye bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı.