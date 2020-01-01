Stoichkov: La Liga'da sezon şu anki haliyle tescil edilmeli

Barcelona'nın eski futbolcularından Hristo Stoichkov, La Liga'yı şu anki haliyle tescil etmenin adil bir karar olacağını söyledi.

Hristo Stoichkov, 'da sezonun şu anki haliyle tescil edilmesini istiyor.

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi La Liga'da da sezon durmuş durumda ve maçların ne zaman yeniden oynanabileceği kestirilemiyor.

Stoichkov, eski takımı 'nın lider götürdüğü ligin şu anki haliyle tescilinin en adil karar olacağı fikrine sahip.

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Katalan ekibinde oynadığı dönemde beş La Liga ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Bulgar efsane, Cope'ta yayınlanan Tiempo de Juego'ya verdiği demeçte "Şu anki duruma baktığımızda fikstürün ne kadarının oynandığını göze alırsak ligi şu anki haliyle tescil etmek daha adil olur. Bir sezonluğuna düşme kaldırılır ve alt ligden iki takım La Liga'ya yükseltilir. Yeni sezon 22 takımla oynanır.

La Liga'da 27 hafta geride kalırken Barcelona 58 puanla 56 puanlı 'in önünde lider durumda yer alıyor.

Dünyada Covid-19 salgınından en sert etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da resmi sayılara göre şu ana dek 12.640 kişi yaşamını yitirdi.