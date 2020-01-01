Stjepan Tomas: Bjelica'nın tarzı İspanyol, disiplini Alman

Fenerbahçe'nin en büyük teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica'yı eski takım arkadaşı Stjepan Tomas değerlendirdi.

'nin eski oyuncularından Stjepan Tomas, eski takım arkadaşı Nenad Bjelica'yı değerlendirdi.

Fanatik Gazetesinden Ömer Necati Albayrak'a konuşan Stjepan Tomas, Bjelica'nın uzun yıllar İspanya ve 'da oynadığını ve futbol tarzını da bu kültürlerden beslediğini söyledi;

"Oyun anlayışı elinizdeki takıma göre değişkenlik gösterir. Fakat her teknik adamın da bir sistemi, tarzı ve sahaya yansıttığı farklılıklar vardır. Futbolun içinde gelen herkes tecrübelerini sentezleyerek bir tarz ortaya koyarlar. Bijelica için de bu böyle. Futbolculuğu döneminde uzun yıllar İspanya’da forma giymiş bir isimdi. Oradaki oyun anlayışı, İspanyol futbolunun öne çıkan özellikleri Bjelica’nın da teknik adamlığına yansımış. Topun daha fazla kendisinde kalmasını seven, pas oyunundaki formasyonlar üzerine kafa yoran bir hoca ve tabii hücumda da yetenekli oyuncularla oynamayı tercih ediyor. Almanya’da da oynadı uzun süre. Yani İspanyol tarzı ağırlıkta olduğu söylenebilir ama Alman disiplinini de yansıtan bir teknik adam."



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"Transfer yapılırsa başarılı olur"

Tomas, Fenerbahçe'nin zor bir dönemden geçtiğini belirtirken " ’ye gelirse başarısı biraz da çalışacağı ortama bağlı. Fenerbahçe’nin şu anki kadrosu bu açıdan ona pek uygun değil gibi görünüyor. Ancak gereken transferler yapılırsa başarılı olabilir. Geride kalan sezon Fenerbahçe için iyi geçmedi. Yeniden bir yapılanma içerisine girilmesi gerekiyor gibi duruyor" ifadelerini kullandı.