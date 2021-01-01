Steven Gerrard'dan Trent Alexander-Arnold tepkisi

Glasgow Rangers Menajeri Steven Gerrard, Trent Alexander-Arnold'ı milli takıma almayan Gareth Southgate'i eleştirdi.

İngiltere Milli Takımı Menajeri Gareth Southgate, geçtiğimiz günlerde San Marino, Arnavutluk ve Polonya ile oynanacak karşılaşmalar için İngiltere Milli Takım kadrosunu açıklamıştı.

İngiliz menajer, Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold'ı kadroya almayarak bir sürprize imza atmıştı. Liverpool'un efsane isimlerinden Glasgow Rangers Menajeri Steven Gerrard bu karara şaşırdığını söyledi.

Steven Gerrard neler söyledi?

The Athletic'e konuşan Gerrard, ülkenin en iyi sağ bek oyuncusunun Trent Alexander-Arnold olduğunu ifade etti.

"Kesin olan bir şey var, her zaman Trent'in yanında olacağım. Orada kararları Gareth Southgate veriyor. Bu karara kesinlikle katılmıyorum ama ben İngiltere menajeri değilim. Bence Trent, ülkedeki en iyi İngiliz sağ bek.

Futbolculuk hayatımda öğrendiğim en önemli şey her zaman 10 üzerinden 10 olamayacağınızdır. Ben bu karara şaşırdım ama bu benim fikrim. Benim düşüncem bu konuda önemli değil.

Trent dünya çağında bir oyuncu. Ülkenin sahip olduğu en iyi sağ bek. Bu arada başka harika sağ beklerimiz de var."

Southgate, yaklaşan Dünya Kupası Eleme maçları öncesi Kieran Trippier, Kyle Walker ve Reece James'i kadroya almayı tercih etti.

Trent Alexander-Arnold bu sezon ne yaptı?

22 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla , Premier Lig'de 27 maçta, 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 2 asist yaptı.