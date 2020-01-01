Steven Gerrard'dan ayrılık sinyali

İskoçya Kupası çeyrek final maçında Hearts’a yenilip turnuvadan elenen Rangers’ta teknik direktör Steven Gerrard ayrılık sinyali verdi.

Braga’yı eleyip UEFA ’nde son 16 turuna kalan ’ta sevinç kısa sürdü. İskoçya Kupası çeyrek finalinde Hearts ile karşı karşıya gelen Rangers, sürpriz bir yenilgiyle bu turnuvaya veda etti.

Takımının ortaya koyduğu performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen teknik direktör Steven Gerrard, “Buraya geldiğimden bu yana ilk kez kendimi bu kadar kötü hissettim. Sahadaki futbol hiç iyi değildi” dedi.

Takımı tanıyamadığını söyleyen İngiliz teknik adam, “Braga karşısında takımımla gurur duymuştum. Oyuncularım harikaydı. İki yıldır çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmanın sevincini yaşamıştım. Muhteşemdi. Ancak bugün takımı tanıyamadım. İki yılı kupasız tamamlamak yeterli değil. Bu durum bana göre değil. Ancak bunun tüm sorumluluğu da benim” dedi.

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Ayrılık sinyali veren efsanesi, “Düşünmem gerekiyor. Kendimi kötü hissediyorum çünkü kupa kazanmak istiyorum. Ancak bu performansa bakınca futbolcularımdan aynı izlenimi alamıyorum. Kendimle ilgili bir şüphem yok. Böyle yenilgilerden sonraki süreç kolay değildir. Kendim için de bir analiz yapmam gerekiyor. Hala bir şeyler kazanmak mümkün mü? Ligde bulunduğumuz konum itibariyle pek kolay görünmüyor” ifadelerini kullandı.