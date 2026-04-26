Steven Gerrard, iki Hollandalı oyuncunun teknik direktörü olabilir: İlgi karşılıklı

Steven Gerrard yaklaşık bir buçuk yıldır kulüpsüz, ancak yakında teknik direktör olarak geri dönebilir. Burnley Express, mevcut teknik direktör Scott Parker’ın geleceğinin tartışma konusu olduğu Burnley’de eski orta saha oyuncusunun ciddi bir aday olduğunu yazıyor.

Burnley, geçen sezon Parker yönetiminde Premier League'e yükseldi. Championship'te sergilenen mükemmel savunma organizasyonu, en üst seviyede çok daha fazla açığa çıktı ve bu da bu hafta başında The Clarets'in kesin olarak küme düşmesine yol açtı.

Parker'ın Burnley ile Championship'te bir kez daha şansını deneyip deneyemeyeceği şu anda son derece belirsiz. Burnley Express, kulüp yönetiminin teknik direktörlük pozisyonu hakkında görüşmelerde olduğunu yazıyor. Parker'ın Turf Moor'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam ediyor.

Burnley, son üç sezonunda üst lige yükselmesinin ardından hemen Championship'e geri düştü ve kulüp yönetimi, Parker'ın İngiltere'nin ikinci liginde yeniden hakimiyet kurabileceğinden şüphe duyuyor. Bu nedenle Gerrard gündeme geldi.

Haberlere göre 45 yaşındaki Gerrard, Burnley ile sözleşme imzalamak için sabırsızlanıyor, ancak şimdilik bekleme konumunda. Burnley, Parker ile yollarını ayırmaya karar verse bile, Gerrard'ın işi alacağı kesin değil. Liverpool efsanesinin rakibi Craig Bellamy.

Bellamy daha önce Burnley'nin ciddi bir adayıydı, ancak Galli oyuncuya Galler milli takımının teknik direktörlüğü teklif edildiğinde kulüp bu fırsatı kaçırmıştı. Bellamy, milli takımıyla Dünya Kupası'na katılmaya çok yaklaşmıştı, ancak Bosna-Hersek'e karşı alınan yenilgi, elenmelerine neden oldu.

Bellamy'nin avantajı, daha önce Burnley'de görev yapmış olması. Eski forvet, şu anki Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany'nin yardımcılığını 96 maç boyunca üstlendi. 2024 yılında Bellamy, Galler milli takımının teknik direktörlüğünü tercih etti ve bunun üzerine Burnley, Parker'ı göreve getirdi.

Küme düşmenin ardından, Burnley'deki birçok oyuncunun geleceği belirsiz hale geldi. Hollandalı oyuncular Quilindschy Hartman ve Zian Flemming için de durum aynı. Hem defans oyuncusu hem de forvet, Premier League'in 19. sıradaki takımında 2029 ortasına kadar sözleşmeli.