Steven Gerrard için sıkıntılarla dolu bir hafta

Haftasonu Dundee deplasmanında kaybeden Rangers, dün de Malmö'ye elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. İskoç şampiyonu şimdi endişeli.

İskoçya, 10 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki kulüple sezona başladı ancak iki hafta içinde, hem Celtic hem Rangers play off aşamasında elendi. Dün gece önde götürdüğü karşılaşmada 10 kişi kalan Malmö'ye kaybeden Rangers'ın yaşadığı büyük hayal kırıklığı bazı soruları da beraberinde getirdi. BBC İskoçya'dan Andrew Southwick'in haberinde İskoç şampiyonunun durumunu anlamak için sorulması gereken 4 önemli soru var.

Avrupa macerasında yanlış giden neydi?

Pedro Caixinha'nın Rangers'ı 2017'de Lüksemburg'un küçük takımı Progress Niederkorn'a kaybetmenin rezilliğine maruz kaldıktan sonra, Gerrard'ın Ibrox'a gelişi Avrupa sahnesinde bir yükselişin sinyalini vermişti

2018 Avrupa Ligi elemelerinde yenilgisiz bir sürecin ve üçüncü sırada tamamlanan grup aşamasının ardından bir sonraki sezon ve geçtiğimiz sezon son 16'ya ulaşarak zirveye ulaştılar.

Ancak bu başarılı süreçlerde bile Rangers endişe verici sayıda gol yedi. Slavia Prag, Standard Liege, Antwerp ve Benfica, geçen sezon Ibrox'ta iki gol attı, hatta Benfica ve Antwerp kendi evlerinde de üçer gol atmıştı. Son olarak bu ay her iki maçta da da ikişer gol atan Malmö... Gerrard, bireysel hatalara değil, takım savunmasındaki yanlışlara vurgu yaptı. Rangers'ın kıtasal rekabette kendisine yer bulabilmesi için daha iyi savunma yapmayı öğrenmesi gerektiğinde ısrar etti.

Seyircili maçlar bir sorun mu?

Gerrard, taraftarlardan ilk maçtaki yenilginin üstesinden gelmelerine yardım etmelerini istedi. Ancak maç sonundaki skora bakıldığında, boş bir Ibrox'u tercih etmiş olabilir.

Bu sezon seyircili oynanan dört maçta, Rangers üçünü kaybetti. Covid-19, 2019-20 sezonuna son vermeden önce, Rangers seyirciler önünde altı maçın sadece ikisini kazandı. Ancak boş stadyumların arka planda olduğu zamanlarda, Rangers ligde sezon boyunca namağluptu. Ayrıca Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmışlardı.

Taraftarların dönüşü şüphesiz Avrupa'daki maçların dinamiklerini değiştirdi. Rangers oyuncularının buna uyum sağlamakta yavaş davranıp bedeli ödedikleri söylenebilir mi?

Şimdi oyuncu satmak zorunda kalacaklar mı?

Malmö teknik direktörü Jon Dahl Tomasson, Rangers'ın "Şampiyonlar Ligi parasına ihtiyacı olduğu" ve grup aşamalarına geçememenin kesinlikle onlara önemli bir miktara mal olacağı hakkında bir maç öncesi açıklama yaptı.

Bu, Ibrox yönetim kurulunun oyunculara yönelik tekliflere daha açık olacağı anlamına gelebilir. Sonuçta, genel müdür Stewart Robertson geçtiğimiz Aralık ayında, kulübün iş modelini takip etmek için "yılda bir veya iki oyuncu taşımaya başlamaları" gerektiğini söyledi.

Alfredo Morelos'un uzun zamandır gideceği konuşuluyor. Glen Kamara'nın talipleri var. Ryan Kent, İngiltere Premier Ligi'nden imrenilen bakışları üzerine çekti. Sağ bek Nathan Patterson'ın ortaya çıkması, Rangers'ı James Tavernier'den para kazanmaya ikna edebilir mi?

Eski defans oyuncusu Richard Foster, Sportsound'a yaptığı açıklamada, "Bu sonucun Rangers için büyük mali sonuçları olacak" dedi.

"Sürekli olarak ne kadar borç içinde olduklarını ve sezon başına ne kadara mal olduklarını duyuyoruz. Oyuncu satmaları gerekiyor."

"En büyük varlıklarını kaybetmek onları önemli ölçüde zayıflatıyor. Zor bir zaman olacak. Biraz hareket olacağını tahmin ediyorum çünkü muhtemelen, sezonu Şampiyonlar Ligi parası olmadan geçirmeyi göze alamazlar."

Ancak, bir başka eski Ibrox oyuncusu Charlie Adam, Rangers'ın zorlukla başa çıkabileceğine inanıyor. "Mali açıdan iyi olacaklar, satabilecekleri bir ya da iki kişi olabilir. Belki Morelos gidebilir, ancak tüm silahlarını elden çıkaracaklarını sanmıyorum."

Avrupa Ligi, itibarı geri getirebilir mi?

Malmö'yü yenememesine rağmen, Rangers en azından Aralık ayına kadar Avrupa sahnesinde yer alacak. Şimdi Kazakistan'ın Kairat Almaty veya Ermenistan'ın Alashkert arasında oynanacak Avrupa Ligi play-off turunu bekliyorlar.

Bu sayede, Rangers hâlâ Avrupa'da verimli bir sezonun tadını çıkarabilir. Önceki sezonlarda grup aşamasında parlama yeteneklerini gösterdiler ve potansiyel olarak hala büyük Avrupa geceleri var.

Charlie Adam bu süreci atlatıp grup aşamasına geçebilirlerse kulübün yine para kazanacağını söylüyor.

"Ancak Premiership'i kazanmak onlar için en önemli şey olacak, çünkü gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne otomatik olarak katılma hakkı verecek."