Steven Gerrard, 2024'e kadar Rangers'ta

İskoçya Premiership ekibi Rangers'ta teknik direktör Steven Gerrard'ın sözleşmesi 2024'e kadar uzatıldı.

Kulübü, 39 yaşındaki İngiliz teknik direktör Gerrard'ın 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Futbol oynadığı dönemde efsane haline geldiği 'da altyapı takımını da çalıştıran Gerrard, 2018'de Rangers'ın başına geçmişti.

Bu sezon ligde çıktığı 15 maçta 38 puan toplayan Rangers, lider 'in iki puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. UEFA G Grubu'nu ise ikinci sırada bitiren Rangers, son 32 turuna yükselmeyi başardı.