Steven Caulker: Josef Sural asla unutulmayacak

Alanyaspor'un İngiliz stoperi, trajik kazada hayatını kaybeden Josef Sural'i unutmadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz Nisan ayında Josef Sural'in hayatını kaybettiği trajik trafik kazasında yer alan futbolculardan biri olan 'un İngiliz savunmacısı Steven Caulker, The Athletic' e yaptığı açıklamada kaza anının ve sonrasının detaylarını anlattı.

"Kaza sonrasında birbirimize bakıyor, iyi olduğumuzdan emin olmak istiyorduk," diyen Caulker, "Isaac'in (Sackey) eli kırılmıştı. Hepimiz şoktaydık, insanları sakinleştirmeye çalışıyordum. Birkaç dakika sonra, Josef Sural'in aramızda olmadığını fark ettik" şeklinde konuştu.

"İnsanların bağırtılarını duyduk ve biri bana 'bu o, bu Sural' dedi," diyen İngiliz oyuncu, "Oraya gittiğimde yerde yatıyor ve ağır nefes alıyordu. Yanına oturdum, onunla konuştum, arkadaşımla konuştum, ambulans gelene dek onu uyanık tutmaya çalıştım. Yapabileceğim tek şey buydu" ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Çek oyuncu için, "Anıları yaşıyor" diyen Caulker, "Antrenman sahamızda ve stadyumumuzda fotoğrafı var. O hala bizden biri. Asla unutulmayacak" yorumunu yaptı.