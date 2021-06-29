Alanyaspor'dan ayrılan Steven Caulker, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon ligi üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başladı.

Henüz yeni teknik direktör konusunda herhangi bir isimle anlaşamayan sarı - lacivertliler, Alanyaspor'un başarılı savunmacısı Steven Caulker'ı transfer etti.

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada oyuncunun sağlık kontrollerinden geçirileceği belirtildi.

"Kulübümüz, İngiliz oyuncu Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinin yapılması için İstanbul’a davet edilmiştir.

"Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından oyuncu ile resmi sözleşme imzalanacaktır."

Caulker, Horace Armitage ve Dalian Atkinson'ın ardından Fenerbahçe tarihindeki üçüncü İngiliz fuıtbolcu oldu.

Steven Caulker'ın kariyerinden satırbaşları

Sierra Leone asıllı İngiliz oyuncu futbola Tottenham altyapısında başladı. İngiliz ekibi tarafından sırasıyla Yeovil Town, Bristol City ve Swansea City takımlarına kiralanan Caulker, 2013 yılında 9.15 milyon euro karşılığında Cardiff City'nin yolunu tuttu.

Burada geçen bir sezonun ardından 10.75 milyon euro bedelle Queens Park Rangers'a geçiş yapan Caulker, Southampton ve Liverpool'da kiralık olarak forma giydi.

Bir dönem yaşadığı sorunlar nedeniyle futboldan uzak kalan İngiliz savunmacı 2018 yılında İskoçya'nın Dundee takımına imza attı.

2018/2019 sezonunun devre arasında ise Alanyaspor'a transfer oldu. Bu tarihten beri Akdeniz ekibinin formasını giyen Caulker, gösterdiği performansla Süper Lig'in en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor.

Steven Caulker geçen sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maçta görev yapan Caulker, üç gol atarken iki kez de asist yapma başarısı gösterdi.

İngiliz oyuncu tüm kulvarlarda ise, 37 maçta, dört gol ve iki asistlik performans sergiledi.