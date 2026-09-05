Steven Berghuis, Míchel Sánchez döneminin ilk bölümünde Ajax’ta şimdiden epey şeyin değiştiğini görüyor. John Heitinga, Fred Grim ve Óscar García ile kıyaslandığında en azından her maç için çok daha net bir plan olduğunu, Ajax’ın kulüp kanallarına anlattı.

Bu da aslında oldukça can yakıcı bir tespit. Ajax geçen sezon iki kez teknik direktörünü gönderdi, ancak her seferinde göreve gelen isim gerçekten iyileşme sağlamayı başaramadı. Berghuis, durumu hatta bir “yazı tura durumu” olarak tanımlıyor.

Berghuis, “Geçen yıl bazen maçtan önce bunun tam anlamıyla bir yazı tura olduğunu hissediyordum. Ne beklemen gerektiğini tam olarak bilmiyordun” dedi. Yaşanan tüm kargaşanın ardından biraz olsun sakinliğe ve netliğe ihtiyaç duyduğunu da belirtti.

Berghuis’e göre Míchel yönetiminde durum nihayet böyle. “Böylece artık o yazı tura haline bağlı kalmıyorsun, önceden şunu biliyorsun: bunu yaparsak Ajax kazanır. O zaman beklentileri karşılarız.”

Sportif direktör Jordi Cruijff her fırsatta şampiyonluk için sonuna kadar gideceklerini açıkça dile getirse de, bu Berghuis için o kadar da belirleyici değil.

Berghuis, ulaşmak istediği noktayı şöyle anlattı: “Sonunda kupa kazanıp kazanmaman... Rekabetçi olman ve skordan bağımsız olarak rakiplerine üstün olduğun hissini yaşaman önemli. Ajax taraftarının takımla gurur duyması ve bizim günün formuna bağlı kalmamamız gerekiyor.”

Berghuis için yeniden kilit bir rolün ayrılıp ayrılmadığını görmek ise şimdilik zaman alacak gibi duruyor. Geçen hafta sonu Telstar karşısında bir gol ve iki asistle oynasa da, transfer döneminin son bölümünde kendi pozisyonuna ciddi bir rakip olarak Viktor Tsygankov kadroya katıldı.