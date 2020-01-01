Steve McManaman: Real Madrid, Liverpool'a çok benziyor

Kariyerinde iki ekibin de formasını giyen İngiliz isim, Liverpool ve Real Madrid'in beklentilerinin aynı düzeyde olduğunu söyledi.

1990-1999 yılları arasında , 1999-2003 yılları arasında ise 'in formasını giyen Steve McManaman, iki takımın birbirine benzediğini söyledi.

İki ekiple toplam 8 şampiyonluk yaşayan eski İngiliz futbolcu, BBC'ye yaptığı açıklamada "Real Madrid, Liverpool'a çok benziyor. İki takım da tarihleri başarılarla dolu, kendi ülkeleri için çok büyük kulüpler. Liverpool'un duvarlarında Emlyn Hughes'un, Graeme Souness'ın, Phil Thompson'ın kaldırdığı kupaları; Real Madrid'in duvarlarında ise Alfredo Di Stefano, Francisco Gento ve Ferenc Puskas'ın kaldırdığı kupaları görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Liverpool formasıyla 364 maça çıkan Steve McManaman; 1999 yılında transfer olduğu Real Madrid'le ise 158 kez sahada yer aldı.