Steve McClaren: Sadece Van Dijk o kadroya girebilirdi

İngiliz teknik adam, Manchester United'ın 1999 yılındaki kadrosuna sadece Hollandalı stoperin girebileceğini açıkladı.

İngiltere'nin dev kulüplerinden , 1999 yılında Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası'nı kazanarak üçlemeyi tamamlamıştı.

Peter Schmeichel, David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville, Dwight Yorke, Andy Cole gibi önemli isimlerin bulunduğu kadro tarihi bir başarının altına imza atmıştı.

Sky Sports News 'e konuşan İngiliz teknik direktör Steve McClaren, 2019-20 sezonuna damgasını vuran kadrosu ile 21 yıl önceki Manchester United kadrosunu karşılaştırdı.

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McClaren "Jaap Stam ile Virgil van Dijk yenilmez bir ikili olurdu. Bu ikiliyi kimse geçemezdi. Bana göre sadece Van Dijk, Manchester United'ın o kadrosuna dahil olabilirdi. Liverpool'un şu anda geliştirmekte olduğu şeyleri Manchester United o dönemde başarmıştı" ifadelerini kullandı.