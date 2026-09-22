Steur, Ajax’tan ayrılığının başlıca nedenini açıkladı

Sean Steur, geçen yaz Ajax’tan Newcastle United’a gitme kararından pişman değil. Jong Oranje’nin orta sahası, ESPN’e yaptığı açıklamada Premier League’de dolu dolu günler geçirdiğini söyledi.

“Neyse ki gerçekten çok mutluyum” diyen yaklaşık 30 milyon euroluk transfer, şöyle konuştu: “Mutluyum. Her şeyin nasıl geliştiğine bakınca buna ancak memnuniyetle dönebilirim. Orada kendimi fazlasıyla ait hissediyorum.”

“Futbolun orada yaşanma biçimi elbette next level. Bundan çok şey öğreniyorum. Hâlâ gelişmeye de devam ediyorum. Henüz doksan dakika çıkaramıyorum. Yani daha iyi olmam gerekiyor” diyen Steur, hâlâ gelişim kaydetmesi gerektiğinin farkında.

Ajax’tan ayrılıp İngiltere’ye gitmek bir kumar gibi görünüyordu. Şimdilik bu kumar onun adına iyi sonuç veriyor. “Bu karar biraz da hislerime dayanarak alındı. Anlatması zor ama esas olarak sana verdikleri his ve güven duygusu belirleyici oluyor.”

Steur, Amsterdam’da yeni sözleşme imzalamaya yakın görünüyordu ancak sonunda Ajax’tan ayrıldı. “Ajax’ta inanılmaz derecede çok şey değişti. Bunu herkes görebildi. Rolümün ne olacağı konusunda bazı şüphelerim vardı. Çok fazla tecrübeyi tercih ettiler, bu da gayet normal.”

“Sonuçta benim için en iyi seçeneğin başka bir yere gitmek olduğunu düşünüyorum. Görüşmeler (Jordi Cruijff ile, ed.) nasıl geçti? Bunu kendime saklıyorum. Ama her zaman saygılı bir şekilde ilerledi” diyerek Jong Oranje milli oyuncusu bunun altını çizdi.

“Şu an onunla artık çok fazla temasım yok. Ajax’a da ona da en iyisini diliyorum. Ben de mutluyum, dolayısıyla doğru bir karar verdim” sözleriyle noktalayan Steur, cumartesi günü Hull City’yi 2-1 mağlup etmişti.