Sterling'e göre ırkçılığın cezası daha ağır olmalı

Manchester City'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling, yönetim kuruluşlarını ırkçılıkla mücadele etmeye ve daha ağır yaptırımlar uygulamaya davet etti.

Raheem Sterling, taraftarı ırkçı tacizlerde bulunan kulüplere dokuz puanlık ceza verilmesini önerdi.

Son zamanlarda artan ırkçı tacizlere karşı ön planda bulunan İngiliz futbolcu, mağdur oyuncuların sahayı terketmesini yanlış bulduğunu ifade etti. Sterling aynı zamanda yönetim kuruluşlarının ırkçılığı durduracağına inandığını da sözerine ekledi.

Sterling, The Times'a yaptığı açıklamada "Taraftarı ırkçı tacizde bulunan kulüplere dokuz puanlık ceza verilmesini öneriyorum. Kulağa sert gelebilir ama takımı şampiyonluk veya ligde kalma mücadelesi veren bir taraftar bu ceza sayesinde daha duyarlı hale gelebilir. Küçük cezalar kulübe etki etmiyor. Ancak sponsorlardan bazıları ırkçılığa karşı durup paralarını çekmeye karar verirse bu durum bir şeyleri değiştirebilir." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu açıklamasına "Bir şeylerin değişmesi ne kadar sürer bilemem ama şimdi başlamak zorundayız. Gelecek nesillerdeki siyahi futbolcuların aynı kötülükle karşı karşıya kalmasını istemiyorum. deplasmanında ırkçı tepkilere maruz kaldım. İngiltere Milli Takımı ile Karadağ'a karşı oynadığımız karşılaşmada siyahi İngiliz futbolcular yuhalandı. Son olarak 'taki Moise Kean'e sosyal medyadan yapılan hakaretleri hepimiz gördük. Üzülerek söylüyorum ki bu olaylar buzdağının sadece görünen yüzü. Bütün dünyaya baktığımızda siyahi ve Asyalı oyuncular, taraftar ve antrenörler aynı hakaretlere maruz kalıyor" sözlerini ekledi.

Mart ayında oynanan Karadağ karşılaşmasında, takım arkadaşı Danny Rose ile ırkçı tacizlere maruz kalan Raheem Sterling, geçtiğimiz hafta birçok Premier Lig oyuncusu ile birlikte sosyal medyada '#Yeter' kampanyasını başlatmıştı.