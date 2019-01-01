"Sterling, Neymar'dan daha iyi"

Cascarino, Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'in bir gün Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyor.

Neymar'ın ve 'dan sonra en iyi futbolcu olduğuna inananların sayısı bir hayli fazla. Fakat ve 'nın eski oyuncusu Tony Cascarino bunlardan biri değil.

formasıyla sezona çok iyi bir giriş yapan Sterling, İngiltere Milli Takımı'nda da parlıyor. Genç forvet, Bulgaristan'ı 4-0 yendikleri Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçında 1 gol attı, 1 asist yaptı.

talkSPORT'a konuşan Cascarino, Sterling'e övgüler yağdırırken başarılı futbolcuyu PSG'nin yıldızı Neymar'la kıyasladı.

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"Kimi takımınızda görmek istersiniz? Ben Sterling'i isterim." diyen Cascarino, "Neymar'ın saha dışındaki problemlerini geçtim, Sterling saha içinde de daha iyi. Daha iyi istatistiklere sahip. Daha iyi bir takımda oynuyor." şeklinde konuştu.

Sterling'in Ballon d'Or'u kazanabileceğini savunan Cascarino, "Dünyanın en iyi beş oyuncusundan biri Sterling. Şu an transfer listesine konsa 150 milyon pound'a gider. Gelişmeye devam ederse dünyanın en iyi iki oyuncusundan biri olacak ve muhtemelen Ballon d'Or'u kazanacak." dedi.

Sterling bu sezon Man City formasıyla çıktığı dört Premier Lig maçında 5 gol attı.