Stephen Warnock: Mbappe'yi Liverpool'da görmek isterim

Liverpool'un eski oyuncusu Stephen Warnock, Kylian Mbappe'nin Liverpool'a transfer olasılığından söz etti.

Kylian Mbappe ile arasındaki transfer dedikoduları, Fransız futbolcu henüz PSG forması giymeden başladı.

O günden bugüne söylentiler devam ederken, Liverpool'un eski savunmacısı Stephen Warnock, ECHO'ya yaptığı açıklamada Mbappe'nin Premier Lig ekibine transfer olasığından bahsetti:

"Liverpool büyük ve başarılı bir kulüp. Jürgen Klopp yönetiminde birçok başarı elde etti. İnsanların, dünyanın en iyi oyuncularını Liverpool ile ilişkilendirmeleri gayet normal. Hepimiz dürüst olalım. Bu oyuncular neden Klopp yönetiminde forma giymek istemesin ki? Atmosfer ve teknik direktör inanılmaz. Son iki sezonda ortaya koydukları başarı ortada. Bence şu an Liverpool'a gitmek oldukça çekici bir durum."

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"Peki Mbappe, Liverpool'a gitmek ister mi? Neden istemesin? Neden dünyanın en iyi oyuncularıyla Premier Lig'de oynamak ve kendini gerçekten test etmek istemesin? Yalnızca tek bir problem var o da oyuncuların sadece ya da gibi kulüplerde Ballon d'Or kazanabileceğini düşünmesi. Bence bu kalıpları değiştirmeliyiz."

"Mbappe, Premier Lig'de herkesin görmek istediği bir oyuncu. Ben de onu Liverpool'da görmek isterim. Olur ya da olmaz bilmiyorum. Bu yalnızca onun verebileceği bir karar."

Fransız futbolcunun adı sık sık Real Madrid ile anılsa da Sportif Direktörü Leonardo, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun kariyerine PSG ile devam edeceğini açıkladı.