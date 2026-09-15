Stegeman, Ajax - Willem II sonrası öfkeli: “Gülünç, bunu hangi aptal düşündü?”

John Stegeman, Ajax - Willem II (5-1) maçının ardından ESPN kameraları önünde dikkat çeken yeni bir oyun kuralı hakkında sert çıktı. Bu kural nedeniyle Jaden Slory, Steven Berghuis tarafından yüzüne darbe aldıktan sonra bir dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kaldı. Stegeman, “Gülünç” dedi.

İlk yarının sonlarına doğru Berghuis ile Slory, Ajax yarı sahasında topa doğru giderken Berghuis kolunu Willem II hücum oyuncusunun yüzüne koydu. Slory daha sonra uzun süre yerde kaldı ve bunun ardından Lindhout oyunu durdurmaya karar verdi.

Stegeman, “Evet, bu bir çarpışma değildi. Yüzüne vuruyor. Allard Lindhout da az önce bunun faul olduğunu kabul etti” derken, Berghuis’e kart çıkmamasına ise kızgın olmadığını belirtti. Lindhout sonunda oyunu durdurduğu için Slory bir dakika boyunca kenarda beklemek zorunda kaldı ve Stegeman’ı asıl öfkelendiren de buydu.

“Jaden yüzüne bir darbe alıyor, hakem düdüğü çalıyor ve sonra bir dakika dışarı çıkmak zorunda kalıyor. İşte buna sinirlenebilirim. Bunu hangi aptal düşündüyse… KNVB’nin buna yapabileceği bir şey yok bence, çünkü kuralları uygulamak zorundalar. Ama bu gerçekten gülünç.”

Stegeman sözlerini şöyle sürdürdü: “Orada nasıl insanlar oturuyor bilmiyorum (IFAB’da, ed.), ama bence futbolla hiçbir ilgileri yok. Bence çok tuhaf bir kural. Zaman geçirme için bunu anlarım ama adam resmen yüzüne bir el yiyor. Düdük çalınmamasını tamam, belki sarı ya da kırmızı kartlık da olabilir, ama mesele bu değil.”

“Ama bu durumda bir dakika dışarı çıkmak zorunda kalıyorsan, biz Ajax’a karşı resmen bir dakika eksik oynuyoruz. Evet, o zaman insanı gerçekten çileden çıkarabiliyorlar, bunu söylemeliyim. Evet, bir de bunun için sarı kart gördüm, ne güzel. Çok öfkeliydim. Ama bence tüm meslektaşlarım da böyle düşünüyor, bu gerçekten çok garip bir kural.”

“Her yıl yine birkaç yeni kural düşünüyorlar ve aralarında gerçekten iyi olanlar da var. Zaman geçirmeyle ilgili olanlar, tamam. Ama bu sonuçta gerçekten hiçbir mantığa sığmıyor. KNVB olarak bu konuda bir şey yapabiliyorsanız, bunu çok hızlı yapın.”

Bu arada Stegeman’a göre bu pozisyon maçın sonucunu pek etkilemedi. “Ajax gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. İyi iş yapıyorlar, o teknik direktörü tebrik ederim” dedi Stegeman.