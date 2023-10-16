Stefan Kuntz'dan Vincenzo Montella'nın başarılarına yorum

İdil Erin Tetik
Vincenzo Montella TürkiyeGetty Images
Türkiye - LetonyaTürkiyeLetonyaEuro Elemeler

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan ve Letonya galibiyetlerinin ardından Türkiye'yi tebrik etti.

  • Montella, Stefan Kuntz'un yerini aldı
  • Milli takım, EURO 24 biletini kaptı
  • Stefan Kuntz'dan tebrik geldi

NE OLDU? Ay-yıldızlı ekibin eski teknik direktörü Stefan Kuntz, EURO 2024 Elemeleri kapsamında Letonya’yı 4-0 mağlup ederek Almanya’da düzenlenecek olan turnuvaya katılmayı garantileyen Türkiye'yi tebrik eden bir paylaşım yaptı.

NE SÖYLENDİ? Stefan Kuntz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Tebrik ederim! Milli takım için başarılı yolun devam etmesinden memnuniyet duyuyorum."

Stefan Kuntz social media postIG/stefkuntz11

BÜYÜK RESİM: A Milli Takım başında 20 karşılaşmaya çıkan Stefan Kuntz, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle maç başı ortalama 1.95 puan ortalaması yakalamıştı.

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