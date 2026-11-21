Chelsea, 24. dakikada Hollandalı oyuncu Emanuel Emegha'nın golüyle öne geçti ancak Leeds, yalnızca 3 dakika sonra Noah Okafor ile eşitliği yakaladı.
Konuk ekibin ikinci golünü 53. dakikada penaltıdan Dominic Calvert-Lewin kaydetti.
5 dakika sonra Noah Okafor kişisel olarak ikinci, Leeds adına üçüncü golü attı. Ardından takım arkadaşı Brenden Aaronson, 90+1. dakikada konuk ekibin dördüncü golünü kaydetti.
Leeds puanını 17'ye yükselterek altıncı sıraya yerleşirken Chelsea 16 puanda kaldı ve sekizinci sırada yer aldı.
Chelsea, Premier Lig'de geçen hafta deplasmanda Sunderland'e tek golle 1-0 yenilmişti.