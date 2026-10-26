Hürzeler, Brighton'ın sezondaki ikinci yenilgisinin ardından mücadeleci bir tavır sergilerken Liverpool'un oyun anlayışını da eleştirdi.

33 yaşındaki teknik adam, takımının pazar günü Anfield Road'da aldığı 2-0'lık yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Stadyumdaki herkes, gerçekten pozisyon üretmeye ve bu maçı kazanmaya çalışan tek bir takım olduğunu gördü. Bu yüzden oyuncularımı övmeliyim" dedi.

Liverpool, birkaç dakika arayla bulduğu iki erken golle kazandı. Önce Wirtz, Pascal Groß'un kendi kalesine gol atmasına neden oldu (17.); ardından Bradley Barcola'nın hazırladığı pozisyonda Alexander Isak fileleri havalandırdı (21.).

Hürzeler'e göre farkı yaratan buydu: Liverpool golleri bulmuş, kendi takımı ise iyi fırsatlara rağmen bulamamıştı. Maçı "kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendiren Hürzeler, ardından Liverpool'un savunma oyununu övdü.

St. Pauli'yi daha önce üst lige çıkaran teknik direktör, "Çok sayıda şutu engellediler" ve "Ceza sahalarını iyi savundular" dedi.

Hürzeler, "Genel olarak bu maçtan birçok olumlu şey çıkarabilecek bir takım gördüm. Oyun tarzımıza gerçekten inanan, plana sadık kalan ve mücadeleyi hiç bırakmayan bir takım gördüm" diyerek oyuncularını övdü. Bu nedenle maçın sonucu onun için daha da sinir bozucuydu.

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Liverpool-Brighton maçında konuk ekibin daha iyi olduğu alanlar

Brighton, maçın birçok alanında gerçekten de üstün olan taraftı. Konuk ekip, Liverpool'dan belirgin biçimde daha fazla topa sahip oldu (yaklaşık yüzde 64'e 36). Brighton ayrıca daha fazla şut çekti (17'ye 13), daha yüksek pas isabet oranına ulaştı (yüzde 84'e 69); Liverpool'un bu alandaki oranı son derece düşüktü. Rakip ceza sahasında daha fazla kez topla buluşan (39'a 30) Brighton'ın xG değeri de biraz daha yüksekti. Liverpool'un xG değeri istatistik modeline göre yaklaşık 0,9 ile 1,2 arasında değişirken Brighton'ınki 1,3'ün biraz üzerindeydi. Veri sağlayıcısı Opta'ya göre Liverpool'un yüzde 35,6'lık topa sahip olma oranı, bu verilerin tutulmaya başlandığı 2003/2004 sezonundan bu yana iç sahada kazandığı bir maçtaki en düşük ikinci oranıydı.

Brighton, yenilgiye rağmen Premier Lig'de Manchester United ve şampiyon Arsenal'in ardından üçüncü sıradaki yerini korudu. Liverpool ise üst üste dördüncü galibiyeti sayesinde dördüncü sıraya yükseldi.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, "Çok memnunum" dedi. Bask teknik adama göre galibiyetin anahtarı, takımının maça güçlü başlamasıydı. "İyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı: Agresif oynamak, seken topları almak, ikili mücadeleleri kazanmak ve hızlı hücuma çıkmak. Bence bunları başardık ve bu, ilk golü yediğimiz maçlardan farklı bir maç oldu."

Brighton şimdi Manchester City ile üst üste iki kez deplasmanda karşılaşacak: Hafta içinde Lig Kupası'nda, gelecek cumartesi ise ligde. Liverpool'u da iki büyük maç bekliyor: Çarşamba günü Lig Kupası'nda Chelsea, takip eden pazar günü ise Premier Lig'de Arsenal.

Premier Lig: Sekiz hafta sonunda üst sıralar

Sıra Takım Maç G B M Goller Av. Puan 1 Manchester City 8 7 0 1 20:9 +11 21 2 Arsenal 8 7 0 1 13:5 +8 21 3 Brighton & Hove Albion 8 5 1 2 23:7 +16 16 4 Liverpool 8 4 3 1 11:8 +3 15 5 Chelsea 8 4 1 3 17:15 +2 13 6 Brentford 8 2 5 1 14:9 +5 11



