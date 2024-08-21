St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi’nde devam ediyor. Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off maçında St. Gallen takımıyla karşı karşıya gelecek.
Enrico Maaben yönetimindeki St. Gallen, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez sarsarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Peki St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.
St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda St. Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
St. Gallen - Trabzonspor mücadelesini Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.