St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Avrupa'daki yoluna Konferans Ligi'nden devam eden Trabzonspor'un St. Gallen ile oynayacağı maç hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien’e elenen Trabzonspor, yoluna Konferans Ligi’nde devam ediyor. Bordo-mavililer, Konferans Ligi play-off maçında St. Gallen takımıyla karşı karşıya gelecek.

Enrico Maaben yönetimindeki St. Gallen, ligde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. Oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez sarsarken kalesinde ise 4 gol gördü.

Peki St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda ve ne zaman? Bilmeniz gereken her şeye GOAL Türkiye ile birlikte göz atalım.

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St. Gallen - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda St. Gallen ile Trabzonspor arasında oynanacak maç, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak ve ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

St. Gallen - Trabzonspor mücadelesini Portekizli hakem Miguel Nogueira yönetecek. St. Gallen şehriyle aynı adı taşıyan statta TSİ 22.00'de başlayacak maçta Nogueira'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pedro Martins ve Paulo Bras yapacak.