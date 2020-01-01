St. Etienne'in efsane ismi Robert Herbin yaşamını yitirdi

Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'in efsane isimlerinden Robert Herbin, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Robert Herbin'in akciğer ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Milli Takımı'nda da forma giyen Herbin, ile 1957 - 1972 yıllarındaki futbolculuk döneminde beş, 1972 - 1983 ve 1987 - 1990 senelerindeki teknik direktörlük kariyerinde ise dört kez 'de şampiyonluk elde etti.

Ayrıca Herbin, Saint-Etienne'i 1975-76 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale taşımıştı.