St. Etienne'in efsane ismi Robert Herbin yaşamını yitirdi
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Kulüpten yapılan açıklamada, Robert Herbin'in akciğer ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle kaldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Herbin, Saint-Etienne ile 1957 - 1972 yıllarındaki futbolculuk döneminde beş, 1972 - 1983 ve 1987 - 1990 senelerindeki teknik direktörlük kariyerinde ise dört kez Ligue 1'de şampiyonluk elde etti.
Ayrıca Herbin, Saint-Etienne'i 1975-76 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale taşımıştı.