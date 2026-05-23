"Spygate" olayında yeni bir gelişme: Hull City'nin sahibi adalet istiyor

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, takımının cumartesi günü oynanacak play-off finalinden galip çıkmaması halinde hukuki işlem başlatacağını açıkladı. Bunun nedeni, artık herkesin bildiği "Spygate" olayı.

Middlesbrough geçen hafta Southampton'a karşı yarı finalde yenildi, ancak yine de Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda Hull City ile karşılaşacak. The Saints, Middlesbrough'un antrenmanını casusluk yaptığı ortaya çıktıktan sonra diskalifiye edildi.

Southampton suçunu kabul etti, ancak bu hafta başında sonraki adımları da değerlendireceğini açıkladı. Kulüp, cezanın haklı olduğunu kabul etse de, tamamen orantısız olduğunu belirtti.

Ancak bu, Spygate skandalıyla ilgili meselenin henüz sonu değil. Hull City'nin sahibi de olayların gidişatını kabul etmiyor ve Middlesbrough'un play-off'larda tekrar sahaya çıkmasına izin verilmesini "inanılmaz" olarak nitelendiriyor. "Biz sadece adalet istiyoruz. Adalet ortadan kalkarsa, kimse futboldan zevk alamaz," diye BBC'ye konuştu.

"Bu ihlal bir kulübün play-off'lardan çıkarılmasını gerektirecek kadar ciddiyse, neden yarı finali durdurup soruşturmayı beklemediler, Southampton'ı diskalifiye edip Wrexham'ı turnuvaya almadılar?" diye sordu hırçın bir tavır sergileyen Ilicali.

"Eleme aşamasından elenen bir takımın tekrar turnuvaya dahil edilmesi - avukatlarımız da bunu söylüyor - inanılmaz derecede yanlış bir karar." Ilicali'nin görüşü daha net olamazdı.

Hull City ve Middlesbrough saat 16.30'da karşı karşıya gelecek. Kazanan, Ipswich Town ve Coventry City'ye katılarak gelecek sezon İngiltere'nin en üst liginde boy gösterecek.