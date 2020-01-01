Sporting'de Ruben Amorim dönemi

Sporting'de teknik direktörlüğe 35 yaşındaki Ruben Amorim getirildi.

Sporting, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Ruben Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Silas yönetimindeki Sporting, UEFA son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında 'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.

Ligi'nde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.

Öte yandan Braga ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisarspor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.