Sporting'de Ruben Amorim dönemi
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Sporting, teknik direktör Silas'tan boşalan görev için bu sezon Braga'yı çalıştıran Ruben Amorim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Silas yönetimindeki Sporting, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda evinde 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e uzatmalarda 4-1 yenilerek elenmişti.
Portekiz Ligi'nde ise 23 haftada 39 puan toplayan Lizbon ekibi, 4. sırada yer aldı.
Öte yandan Braga ise Amorim'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için bir dönem Akhisarspor forması da giyen Portekizli eski futbolcu Custodio ile anlaşıldığını açıkladı.