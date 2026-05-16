Sporting, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı; Benfica ise yenilgisiz sezonu üçüncü sırada tamamladı

Avrupa kupalarına katılma hakları, Portekiz Ligi'nde dağıtıldı. Tüm gözler, ikinci sıra için mücadele eden Benfica ve Sporting'e çevrilmişti. Sonunda Sporting maçı 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantiledi. Bunun ön eleme turlarında bir yer mi, yoksa doğrudan katılım hakkı mı olacağı, Avrupa'nın diğer bölgelerindeki sonuçlara bağlı. Benfica, Estoril Praia'yı 1-3 yenerek sezonu yenilgisiz tamamladı.

Estoril Praia – SL Benfica (1-3)

Benfica maça son derece keskin başladı ve on dakika içinde öne geçti. Richard Ríos açılış golünü attı. Harika bir ortanın ardından Andreas Schjelderup rakibini buldu ve topu ortaladı. Ríos da topu ağlara gönderdi: 0-1.

Yirmi dakika içinde Benfica skoru 0-2 ve hatta 0-3'e çıkardı. Tomás Araújo, Ríos'un köşe vuruşunu ikinci direğe kafayla indirdikten sonra Alexander Bah skoru ikiye katladı. Bah, oldukça kolay bir şekilde topu ağlara gönderdi. Rafa Silva ise sadece bir dakika sonra son darbeyi vurdu. Joel Robles'i uzak köşeden sert bir vuruşla alt eden Silva, skoru 0-3'e getirdi.

Uzatma dakikalarında Peixinho, takımının onurunu kurtardı. Muhteşem bir uzak mesafe şutuyla Estoril'i skora taşıdı: 1-3.

José Mourinho'nun takımı galip geldiği için Benfica, Portekiz ligini yenilgisiz tamamlayan beşinci takım oldu. Ancak önceki dört takımın hepsi şampiyon olmuştu. Benfica sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Sporting CP – Gil Vicente FC (3-0)

Benfica rahat bir üstünlük kurarken, Lizbon'da maç başlangıçta 0-0'da kaldı. Ancak Pedro Gonçalves'in köşe vuruşunu ikinci direğe göndermesiyle durum hızla değişti. Quaresma orada tamamen boşta kalmış ve ters vuruşla kafayla golü attı: 1-0.

Luis Suárez, sezonun 28. golüyle skoru 2-0'a getirdi. Top, biraz da şansın yardımıyla golcünün ayaklarına geldi; oyuncu, zıplayan topa tam olarak vurdu ve sağ alt köşeye gönderdi. 93. dakikada Sporting bir kez daha sevinç yaşadı. Morten Hjulmand skoru 3-0'a getirdi. Bu galibiyetle Os Leões, Liga Portugal'da ikinci sırada yer aldı.

İkinci sıra normalde Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarına katılma hakkı sağlar, ancak bu yıl doğrudan ana turnuvaya katılma şansı da olabilir. Bunun için Sporting, Aston Villa'ya bağlı. The Villans, Premier League'de dördüncü olur ve Avrupa Ligi'ni kazanırsa, Sporting doğrudan ana turnuvaya katılır. Benfica ise Avrupa Ligi ön eleme turlarında mücadele etmek zorunda kalacak.