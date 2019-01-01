Spor yazarlarından Trabzonspor yorumları

Ünal Karaman'ın ekibi Sivas'ta son dakikada mağlup oldu, spor yazarları bordo mavili ekibi eleştirdi.

'un 'a son dakika golüyle 2-1 mağlup olduğu maçın ardından spor yazarları bordo mavili ekibi değerlendirdiler.

Fotomaç'tan Olcay Çakır, "Çöz Çözebilirsen" başlığını koyduğu yazısında "Trabzonspor yorgunluk ve maç trafiğine bağlı semptomlardan kurtulamıyorsa; sebeplerini bir an evvel ortadan kaldıracak. Radikal kararlar alacak! Birinden vazgeçecek kulvarların. Gurur edecek bir durum yok. Çözüm makamı oturacak, düşünecek, tamam diyecek! Bu takım dinlenecekse dinlenecek bir kulvarda. Diğerinde hedef kovalayacak. Hangisi olacağına da yönetim ve teknik ekip karar verecek." ifadelerini kullandı.

Haberin devamı aşağıda

Fanatik'ten Erman Özgür, "Sörloth fırsat tepti" başlıklı yazısında "Galibiyet adeta Trabzonspor’un ayağına geldi ancak Sörloth vasat oyununu dışarı attığı penaltı ile süsledi. Sivasspor’un pozisyon sayısı olarak üstün olması yorgun Trabzonspor için bir puan iyi dedirttiği anda Uğur Çiftçi sahneye çıktı ve 2. yarıdaki futbolun hakkını veren golü atıp galibiyeti getirdi." cümlelerine yer verdi.

Gazetesi'nden Ömer Faruk Ünal, "Bu hayra alamet değil" isimli yazısında "Trabzon Avrupa’da olsun, ligde olsa, içeride dışarıda hangi maçta olursa olsun; sahanın yıldızı, maçın kahramanı kaleci Uğurcan oluyor! Dün akşam Sivas’ta da Trabzon’un yine en iyisi Uğurcan’dı. Bu ne demek? Çok pozisyon veriyorsun demek! Bireysel hata çok yapıyorsun demek! Rakip, kolay geliyor demek! Hücum eden değil, baskı yiyen takımsın demektir!" sözlerine yer verdi.

Fotomaç'tan Zeki Uzundurukan ise "Oyun ciddiyeti" başlıklı yazısında "Trabzonspor'un hücum hattındaki oyuncuları birbirlerine çok uzak oynuyor. Bu yüzden pozisyon sonlandırmada sorun yaşıyor bordo-mavililer" dedi.