Spor yazarlarından Milli Takım yorumları

Spor yazarlarının ay-yıldızlı ekibin Macaristan ile oynadığı maçtan öne çıkan görüşleri burada...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Milli Takımımız, 57. dakikada Siger ve 90+5'te Varga'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup oldu.

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Bu sonucun ardından Macaristan, grubu lider tamamlayarak A Ligi'ne yükseldi. İkinci sıradaki ve üçüncü , B Ligi'nde yoluna devam etti. Son sıradaki Türkiye ise C Ligi'ne düştü.

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İşte spor yazarlarının ay-yıldızlı ekibin Macaristan ile oynadığı maçtan öne çıkan görüşleri...

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Mehmet Demirkol - Fanatik

"...Macarların savunma yerleşimlerinin o kadar sarsamadık ki geçiş oyununda savunmaları etkili bir hücum şablonuna dönüştü. Yani Macalar'ı bozmak bir tarafa istedikleri hücum yerleşimlerini top bizdeyken yapabilmelerine müsaade ettik. Biz can havliyle saldırdık, onlar soğukkanlılıkla kazandılar."

Uğur Meleke - Hürriyet

"Grubun en yüksek bütçeli iki ülkesi Sırbistan ve Türkiye son dakikalara kümede kalma yarışıyla girerken; en mütevazı ekibi Macaristan, A Ligi biletini kaptı. Grupta oynanan 12 maçta kaderi kadro kaliteleri değil taktik savaş, çoğunlukla da antrenör farkı belirledi. Bu grubun kazananı Macaristan’ın koçu Marco Rossi... Peki biz neden bu grubun kazananı değiliz, hatta kaybedeniyiz, bolca düşünmemiz gerekiyor sanırım üzerinde..."

Ali Gültiken - Sabah

"...Maçın öncesinde sahaya çıkan Macaristan kadrosuna baktığımızda oynadıkları kulüpler ve piyasa değerleri bizim oyuncularımızın çok gerisinde. Ama sahada olan istek, arzu ve oyun coşkuları bizim çok üzerimizdeydi. Dün akşamki kayıp için gerçekten çok üzülüyoruz. İlk yarının bitimiyle yakaladığımız avantajı elimizden kaçırdık. Bir üst lige çıkma hayali kurarken, bir alt lige düşmenin acısını yaşıyoruz. Maalesef denizi geçip, derede boğulduk."

Levent Tüzemen - Fotomaç

"...Futbolda kazanamıyorsan kaybetmemek kuraldır. Bunu bile başaramadık. Hayallerimiz kazanıp lider olarak A Ligi'ne yükselmekti. Kötü oynadık, kaybettik ve en acısı ikinci kez küme düştük. EURO 2020'ye giden A Milli Takım'a ve Şenol Güneş'e küme düşme hiç yakışmadı. Maalesef Güneş de Lucescu'nun kaderini yaşadı."