Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Spor yazarlarının Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının ardından öne çıkan yorumları...

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında , Fatih Karagümrük'e 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Bu sonucun ardından ligde altı maç sonra yenilen Galatasaray 23 puanda kalırken, Fatih Karagümrük ise puanını 20'ye yükseltti.

İşte karşılaşmaya dair spor yazarlarının yorumlarından öne çıkan kısımlar...

Daha fazla takım

Ali Ece - Fanatik

"Son zamanlarda Galatasaray’ın haklı olarak en fazla övülen oyun özelliği total hareketliliğiydi. Karagümrük deplasmanının ilk yarısında ise Galatasaray yeterince hareketli değildi ve oyunu birbirini tamamlayan cinsten bir 'total'lik arz etmiyordu. Bunun sebeplerinden birisi sol kanadının komple aksamasıydı: Saracchi belki sakatlığını atlatmış ama sakatlığının olumsuz etkisini üzerinden atamamış. Önündeki Emre Akbaba da aksayınca Galatasaray ilk yarıda adeta tek kanatla uçmaya çalıştı, olmadı. Karagümrük’ün topu oyuna ısrarla uzun sokmasıyla Galatasaray tam saha preste top kaparak ortadan direkt hücum geliştirme imkânı da pek bulamadı. Böylece bu sezon ligde ilk kez bir ilk 45 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı. 2. yarıya ise Galatasaray iki bekinin aynı anda adam kaçırdığı pozisyonda gol yiyerek başladı. 64’te Fatih hoca sol kanadını tamamen değiştirdi ama 5 dakika sonra oyundan atıldı. Şenol hocanın Vato ile Mevlüt gibi iki kontracıyı oyuna sürmesi ise maçı kazandıran hamle oldu!"

Uğur Meleke - Milliyet

"...Galatasaray’ın dün ofansta kısır gözükmesinde bir diğer önemli faktörün de bek katkısı(zlığı) olduğunu not etmek gerek. Karagümrük’te bekler Ramazan-Balkovec mükemmel oynadılar. Balkovec ayrıca uzun taçlarıyla da ekstra bir silah. Galatasaray’ın bekleri çok geride kaldılar bence rakip mevkidaşlarından. Tüm bu aksaklıkların yanına Emre Akbaba’nın inanılmaz kırılgan futbolu, zaman zaman topa ayağının ucunu dahi sokmamasını da eklemek gerek. Son bölümdeki oyuncu değişiklikleri sonrası Galatasaray’da kırılganlar çıktı, hücumda daha yoğun bir takım izledik ama savunmada derin boşluklar da geldi beraberinde. Son 20 dakika bir Rus ruleti gibiydi tam anlamıyla. Galatasaray rakip ceza alanında daha kalabalıktı ama tamamlayamadıkları her hücum bir kontra atak fırsatı oldu Karagümrük’e. Mevlüt de son sözü böyle söyledi zaten."

Mehmet Demirkol - Fanatik

"Karagümrüklü Roco kırmızı kart görmese Galatasaray yine risk alır ama beraberliği cebine koyar, bu kadar açık bırakmazdı. Bu kart riski daha da büyütmesine yol açan bir tuzak oldu. Bay geçen takımlardan sıklıkla duyduğumuz ‘ritim kaybı’ Galatasaray’ı da etkilemiş olmalı. Arda, Belhanda, Feghouli sonrası alternatif orta sahayla kompakt oyunu yakalamışken girilen aradan iyi etkilendiklerini söylemek zor. Üstüne bu oyuncuların kulübede oluşu da belki sahadakiler üzerinde bir negatif baskı yaptı. Bilmek zor..."

Şansal Büyüka - Hürriyet

"Vicdanlı olmak lazım, adaletli olmak lazım, emeğe, futbola ve rakibe saygılı olmak lazım; Karagümrük kazanmasa yazık olurdu. Futbolun adaleti bu. Galatasaray‘ın son dakikalarda gelen penaltısını, tarafsız bir vicdanın kabul etmesi mümkün değil. Koray-Diagne mücadelesinde faülü yapan Diagne ama penaltıyı kazanan Galatasaray… Olacak iş değil! Hakemin görmesi lazım, göremedi, VAR denen garabet ne iş yapar da hakemin bu tepeden tırnağa yanlış kararına ortak oldu…"

Bülent Timurlenk - Sabah

"...Ligin yeni takımı Karagümrük'ün kadro mühendisliğini yapan Süleyman Hurma'ya tebrikler. İki stoper bütün yüksek topları uzaklaştırırken, ilk golün sahibi Alassane Ndao rakibin sol kanadını felç etti. Bu G.Saray, Rize ve Hatay maçlarını kazanmıştı ama çetin ceviz bir rakip karşısında iyi futbolculardan daha çok büyük futbolculara ihtiyacınız var. Mevlüt Erdinç'ten gol yiyorsanız mağlubiyet için bir, bu gol için iki kez düşünmelisiniz.. Şenol Can ve ekibi zor maçı büyük oynayıp kazandılar."