Spor yazarlarından Galatasaray yorumları

Spor yazarlarının, sarı-kırmızılı ekibin Sivasspor'u deplasmanda yendiği maça dair öne çıkan yorumları...

, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup 'u deplasmanda 2-1 yendi ve 16 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Spor yazarlarının sarı-kırmızılı ekibe dair yaptıkları yorumlardan öne çıkanları derledik...

Uğur Meleke - Hürriyet

Galatasaray’ın dün ilk 11 başlayan deneyimli, kaliteli ama enerji dozajı düşük ön tarafının rahat edebilmesi için ilk 1 saat boyunca tüm koşullar uygundu Sivas’ta. Arda, Feghouli, Belhanda, Emre ve Babel sürekli yer değiştirdiler, çok rahat paslaştılar, hemen hemen hiç yakın temasa girmeyen, adeta refakatçi bir savunma vardı karşılarında o bölümde. Galatasaray’ın dünkü 11’i, kaliteli bir 11... Ancak düşük enerji seviyeleri ya da maç içi süreklilik sorunları nedeniyle genelde maça başlamak için değil, bitirmek için kullanacağınız bir 11 bu.

Levent Tüzemen - Sabah

Belhanda-Feghouli ikilisi iyi oynadıkları gibi G.Saray'ın pasa dayalı akıllı oyununda etkili oldu. Uzun aradan sonra 4-1-4-1'e dönerek ve Taylan'ı ön liberoda tek, Emre Kılınç- Arda-Belhanda-Feghouli dörtlüsünü bir arada oynatarak Terim, G.Saray'ı sezon başı ayarlarına geri döndürdü. Babel çok etkili olmasa da G.Saray'ın pas oyununa destek verdi. Belhanda kaliteli bir vuruşla attığı golün yanında Arda'nın golünde verdiği pasın şiddetini mükemmel ayarladı.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Galatasaray’ın başlangıç planı ligin ilk iki haftasında izlediğimiz ve övdüğümüze çok yakın. Okan, Taylan ve Marcao’nun rakibin ön alan baskısını etkisiz kılan oyun kurucu performansları, öndeki 5’liyle sayısız pas opsiyonu yarattı. Arda, Belhanda ve Feghouli’ye, Omar ve Emre Taşdemir de çizgiye basarak alternatif oldular. Enerjik, konsantrasyonu yüksek, geniş alanda topa sahip olan bir pas oyunu izledik. Sivasspor’un ön alan baskısı böylece kolay kırılınca ev sahibinin diğer dezavantajları da devreye girdi.

Ercan Taner - Sözcü

Galatasaray’ın başlangıç planı ligin ilk iki haftasında izlediğimiz ve övdüğümüze çok yakın. Okan, Taylan ve Marcao’nun rakibin ön alan baskısını etkisiz kılan oyun kurucu performansları, öndeki 5’liyle sayısız pas opsiyonu yarattı. Arda, Belhanda ve Feghouli’ye, Omar ve Emre Taşdemir de çizgiye basarak alternatif oldular. Enerjik, konsantrasyonu yüksek, geniş alanda topa sahip olan bir pas oyunu izledik. Sivasspor’un ön alan baskısı böylece kolay kırılınca ev sahibinin diğer dezavantajları da devreye girdi.

Şansal Büyüka - Milliyet

Bu maç, attığı golü ve mücadelesini düşünürsek, eski Arda Turan’a dönüş yolunda Galatasaray kaptanının ilk adımı olabilir. Şunu da gördük... Arda ne zaman kenardan ortaya girerse, forvet arkası görev yaparsa daha etkili oluyor. Böyle bir Arda, golcü sıkıntısı çeken Galatasaray’da skora da ciddi katkı sağlar.