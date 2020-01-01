Spor yazarlarından derbi yorumları

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maça dair spor yazarlarından öne çıkan görüşler...

Süper Lig'de 10. haftanın en önemli maçında ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarısının büyük kısmını 10 kişi oynadığı maçta sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak Kadıköy'deki 15 yıllık galibiyet hasretine son verdi.

Derbiye dair öne çıkan spor yazarları görüşlerini derledik...

Ali Ece - Fanatik

Takımı 10 kişiyken Necip ve N’Sakala’nın golleriyle derbiyi kazanmayı başaran Sergen Yalçın’ın teknik direktörlük hanesine büyük bir artı yazılır. Maç 11’e 11’ken Sergen Yalçın’ın planı çok başarılıydı: Fenerbahçe merkezden sürekli boşluk verirken, merkez ile kanat arasındaki yarım alanlarda lı oyuncuların en az iki pas opsiyonu vardı. Sosa’nın kötü geçirdiği 45 dakikada Mensah eğer gününde olsaydı, Beşiktaş ilk yarıda 2’den fazla da gol bulabilirdi.

Uğur Meleke - Hürriyet

Zaten Beşiktaş, Aboubakar’ı 10 milyonluk satış opsiyonunu kullanıp alamadığında üzülmüştüm. Gittiğinde bir sezon ’in de tozunu attı ama onu durduran şey sakatlıklar oldu. Sağlıklı bir Aboubakar, bu ligin de üzerinde bir oyuncu.

Şansal Büyüka - Milliyet

Dersimiz futbol... Futbol nasıl oynanır, savunma nasıl yapılır, hızlı hücuma nasıl çıkılır, gol nasıl atılır? Dersi veren: Beşiktaş... Dinleyen ve izleyen Fenerbahçe... Dersimiz hocalık... Bir büyük takım, bir derbiye nasıl hazırlanır, rakibini nasıl analiz eder, nasıl bir on birle çıkar? Dersi veren: Sergen Yalçın... İzleyen Erol Bulut...

İlker Yağcıoğlu - Takvim

10 kişi kalmış rakibine karşı maçı kaybetmek hem Fenerbahçe için hem de Erol hoca için büyük eleştirileri beraberinde getirecektir. Sergen hoca da iki kritik maçtan 6 puan çıkararak beklentilere yanıt verdi.

Mehmet Demirkol - Fanatik

Sonlardaki kaotik baskı bir yana, Erol Bulut açısından korkunç bir sınav oldu. En önce güvenmesi gereken hiçbir oyuncudan karşılık alamadı. ’dan Gökhan’a, Sosa’dan Ferdi’ye kadar... Sergen Yalçın ise en zayıf halkadan fazlasını aldı. Evet maç 4-3 bitti ama oyun açısından kesin bir galibiyet oldu.