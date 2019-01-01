Spor yazarlarından Beşiktaş yorumları

Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş, spor yazarlarına da umut vermedi.

Süper Lig'de 5. haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş Vodafone Park'ta 'i konuk etti. Zorlu mücadelede siyah beyazlılar 1 puanı son dakikalarda Burak Yılmaz'ın penaltı golüyle kurtardı. Spor yazarları Beşiktaş'ın etkisiz futbolunu değerlendirdi.

Fanatik Gazetesinden Mehmet Demirkol, " lılar aşırı enerji sarfiyatına rağmen hemen her seferinde geç kaldılar. Pası bulmakta ya da baskıyı kurmakta. Çabuk oynayan değil acele edip yorulan oldular. Acele Beşiktaş için alan kat etmeye yarayacak pas opsiyonlarının yaratılmasını engelledi. Bütün iş N’Koudou’ya kaldı. O da kafayı kaldırdığında ceza sahasından bir kalabalık bulamadı" ifadeleriyle maçı özetledi.

Haberin devamı aşağıda

Burak Yılmaz'ın oynamasının avantaja dönüşmediğini belirten Hürriyet yazarı Kenan Başaran, "Beşiktaş pas yapıyor ama yüzde 60’ı kendi savunma bloğunda yan pas şeklinde. Dikine pas kullanılmıyor, kaleye şut çekilmiyor. Dün akşam Abdullah Avcı’nın Başakşehir’i olsaydı, Abdullah Avcı’nın Beşiktaş’ını ilk 45’te bitirirdi" dedi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gülengül Altınsay ise siyah beyazlıların orta sahada yaşadığı zafiyete dikkat çekti: Beşiktaş’ın rakip ceza alanına girmekte bu kadar zorlandığını bu kadar zamandır ilk kez görüyorum. Çünkü akışkanlık sorunu sürüyor, pas yapamama sorunu sürüyor, oyun kuramama adeta hastalığa dönüşmüş. Oyunu açmaları beklenen Dorukhan ve Adem ise ileride markajcılarının arkasına saklanıyor.

Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğu ise maçın hakemi Suat Arslanboğa'yı eleştirirken, "Başakşehirli Gulbrandsen tek başına topu almış kaleciyle karşı karşıya kalacak şekilde topu sürüyor. Douglas üstten alttan her taraftan rakibini yere indiriyor. Pozisyon bariz gol şansı, kartın da rengi kırmızı oğlu kırmızı! Hakem eliyle ters tarafı gösteriyor ve hemen devreyi bitiriyor. 11 topçu birden hakemin etrafında, çünkü pozisyon çok net. Ama Arslanboğa bu sefer de Başakşehir'i boğuyor" ifadelerini kullandı.