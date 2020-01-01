Spor yazarlarından Başakşehir yorumları

Süper Lig'in 6. şampiyonu olan Başakşehir'in büyük başarısını spor yazarları değerlendirdi.

Süper Lig'de 2019/20 sezonunun şampiyonu belli oldu. 33. haftanın sonunda en yakın rakibine 7 puan fark atarak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencilerinin bu başarısını spor yazarları değerlendirdi.

Attila Gökçe - Milliyet

Süper Ligimizin şampiyonu belli: Başakşehir. Belki tarihleri yok, dört yıldan beri yazdıkları başarı öyküsü var. O öykü şimdi tarih oldu. Milyonlarca taraftarı da yok… Ama tüm ’nin saygısını ve takdirini kazanan bir kulüp ve takımı var. Onlar paraları batıran, har vurup harman savuran kabahatlerin sahibi de değiller… Kar amacıyla kurulmayan, karını sürekli sermayeye katan bir kulüp örneği sergiliyorlar… Dahası da var.

Daha fazla takım

Futbolumuzun yerli yabancı emektarlarına kucak açmış bir kulüp Başakşehir… Emre Belözoğlu’ndan Arda’ya, Demba Ba’ya, Mert Günok’tan Mehmet Topal’a kadar. Hepsine de ikinci bahar fırsatı sundular. Bir sığınma limanı oluşturdular. Bunlar da saygıyı hak etmiyor mu? Bir de kadirbilir bir tarafları var: Zirve mücadelesine yıllarca emek vermiş Abdullah Hoca’nın portresini de koymuşlar. Az şey mi bu?

Erman Özgür - Fanatik

Başakşehir özellikle oyun kalitesi anlamında uzun zamandan beri hak ettikleri şampiyonluğu son düdükle kazanmayı başardı. Mahmut'un attığı golde şansı yanındaydı ama oynadığı futbolda da kimseye şans tanımadı. Oyunu iki yönlü hatasız oynayıp takımının orta sahasını çekip çevirdi. Uzun yıllardan beri beklediği ve istikrarı ile hak ettiği şampiyonluğun golünü atarak maçın yıldızı oldu.

Okan Buruk'un bu takımı dokunuşları ile şampiyon yapması gecenin olayıydı. Bunun en güzel örneği ise Demba Ba. Taraftarsız bir camianın ilk kez yaşadığı şampiyonluk diğer İstanbul takımlarının ekonomik durumları düşünüldüğünde bir devrim demek. Etkileri uzun yıllar sürebilir.

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Uğur Meleke - Hürriyet

Başakşehir’in kafilesinde 2-3 sağlıklı isim yer almayınca, buna sitem etmiştim yazımda. Sabahın erken saatlerinde aradı Okan Hoca... Asla rotasyon gibi bir düşüncesi olmadığını, o iki ismin Roma’ya özel sebeplerle gelmediğini, Avrupa’da gruptan çıkacaklarını, ligde şampiyonluk hedeflediğini ve hatta gelecekte İtalya’da çalışmayı hayal ettiğini anlattı birer birer. Telefonu kapattığımda şunu anladım: Okan Buruk’a o denli sitem etmemin sebebi, ondan gerçekten çok umutlu olmamdı. Çünkü (futbolcu) Okan, hiçbir şeyi kolay kazanmamıştı. O bir ‘zor kazanandı’.

Şansal Büyüka - Milliyet

Başakşehir “Yıkıla-yıkıla” ayakta kalmayı öğrendi. Başakşehir “kaçıra-kaçıra” şampiyon olmayı öğrendi. Başakşehir’in “Anasının ak sütü” gibi helal olan şampiyonluğu, sadece bu sezonun değil, son üç yılın eseridir.

Unutmayalım; bölgecilik, taraftarlık yapmayalım, alın terine ve emeğe saygı duyalım. Bu Başakşehir Kulübü 2014 yılında kuruldu. Geride kalan 6 sezonda daha 5. olmadı. Dört yıl önce ikinci (2), bir sonraki yıl üçüncü (3), geçen yıl ikinci (2) olduktan sonra bu yıl zirveyi, şampiyonluğu yakaladı. Süper Lig’in son 4 yılında toplamda en fazla puan toplayan takım... Bu istatistik hangi Türk takımında var?

Üstelik bu dereceleri, diğer takımların beğenmeyip bıraktığı oyuncularla yaptı. ’nin, ’un yüzüne bakmadığı kaleci Mert Günok, bugün milli takımın vazgeçilmezi... Fenerbahçe’nin geçen sezon sonu gönderdiği stoper Skrtel, Başakşehir forması ile bu sezonun en iyilerinden biri, belki de birincisi...