Spor dünyasındaki zorbalık... Faslı bir kulüp başkanını hedef alan ciddi bir tehdit

Kenyatra şehrinde Fas spor camiası, Kenyatra Futbol Kulübü "Al-Kak" başkanının özel mülküne yönelik ciddi bir saldırı olayının şokunu yaşadı. Hakim Domo'nun evinin önünde, kimliği belirsiz kişilerce arabasına kasıtlı olarak zarar verilmesi üzerine sarsıldı. Olay, spor camiası ve taraftarlar arasında geniş çaplı bir kınama dalgasına yol açtı.

Faslı "Radio Mars"a göre, olay münferit değildi; aksine, kulüp başkanının son birkaç gün içinde aldığı bir dizi ölüm tehdidinin ardından meydana geldi. Bu durum, saldırının açık bir sindirme mesajı olduğu hipotezini güçlendiriyor.

Arabanın gövdesinde, "Sıra sende" yazan bir tehdit notu bulundu; bu, onu kişisel olarak hedefleme niyetine doğrudan işaret ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan olayın fotoğrafları, Domo'ya yönelik öfke ve geniş bir dayanışma dalgası yarattı. Kenitra'daki birçok dijital platform kullanıcısı ve sivil toplum kuruluşu, bu suç eylemini şiddetle kınayarak, spor veya yönetimsel anlaşmazlıkların şiddete başvurmayı veya kişilere ve mülklerine zarar vermeyi haklı çıkaramayacağını vurguladı.

Takipçiler, güvenlik yetkililerinden faillerin kimliklerinin tespit edilmesi ve adalete teslim edilmesi için acil bir soruşturma açılmasını talep ettiler ve spor barışını tehdit eden ve ulusal futbolun imajını zedeleyen bu tür uygulamaları caydırmanın tek yolunun kanunların uygulanması olduğunu vurguladılar.

Olay, Fas kulüpleri içindeki gerginliğin tırmanması ve sporun saygınlığını ve dürüst rekabet ruhunu korumak için şiddet ve tehdit yerine diyalog ve sorumluluk kültürünün yerleştirilmesi gerekliliği konusundaki tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

