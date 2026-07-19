Spence: İngiltere oyuncuları, büyük Tuchel’in görevine devam etmesini istiyor

İngiltere milli takım oyuncusu Djed Spence, takım arkadaşlarının 2026 Dünya Kupası’ndan sonra da “harika teknik direktör” Thomas Tuchel ile çalışmaya devam etmeye son derece istekli olduklarını söyledi.

İngiltere milli takımı, Pazar günü sabaha karşı Fransa'yı 6-4'lük skorla mağlup ettiği heyecan verici maçın ardından Dünya Kupası'nda üçüncülük elde etti.

Tuchel'in "Üç Aslanlar" ile 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor, ancak İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenilmesinin ardından baskı altında kaldı.

İngiltere'nin Dünya Kupası kampanyasında öne çıkan isimlerden biri olan Tottenham'ın sol bek oyuncusu, oyuncuların Tuchel ile çalışmaya devam etmek isteyip istemedikleri sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Evet, elbette çok istiyorlar. O harika bir teknik direktör ve birlikte olağanüstü bir şey inşa ettik."

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre, "Bu istediğimiz sonuç değildi, ancak ileriye doğru atılmış adımlar. 1966'dan bu yana elde ettiğimiz en iyi sonuç, dolayısıyla doğru yönde atılmış bir adım. Bir sonraki turnuvada olumlu bir sonuç elde edebilmeyi umuyoruz" diye ekledi.

Spence sözlerine şöyle devam etti: “Bu turnuvadan ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok şey öğrendik ve iyi bir performans sergiledik; şimdi bunu, katılacağımız bir sonraki turnuvada ve takım olarak oynayacağımız gelecek maçlarda değerlendirmeliyiz. Bu deneyimden ders çıkarmalıyız ve olumlu bir sonuç elde etmeyi umuyoruz.”

Spence’e, Fransa’ya karşı unutulmaz galibiyetin, Arjantin yenilgisinden bu yana teknik direktörün maruz kaldığı eleştirilere bir cevap olup olmadığı soruldu. Teknik direktörünü destekleyen Tottenham oyuncusu, bu fikri reddederek medya ve taraftarların görüşlerinin takım üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığını söyledi.

Oyuncu şöyle açıkladı: “Hayır, dışarıdan gelen gürültüye gerçekten odaklandığımızı sanmıyorum. Sadece kendimize ve kendi çevremize odaklanmalı ve kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol etmeliyiz.”

Oyuncu, “Yarı finalden elenmek bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak bugün galibiyet elde etmek için harika bir zihniyet sergiledik. Takıma tüm takdirlerimi sunuyorum” dedi.

Sadece iki yıl önce Premier Lig’de kendine yer bulmak için mücadele ederken, Dünya Kupası’nda İngiltere milli takımının yıldızı olabileceğini hayal edip edemeyeceği sorulduğunda ise şöyle dedi: “Evet, hayal edebilirim.”

Şöyle devam etti: “Yeteneklerime her zaman inandım; zor anlar kaderimi belirlemez. Bu yüzden çok çalıştım ve her zaman bu noktaya geleceğime inandım.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Allah’a şükretmekten başka bir şey gelmiyor içimden. Bu takımın bir parçası olmak büyük bir onur.”