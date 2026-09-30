Spektaküler ayrılık dalgası mı? VfB Stuttgart büyük bir sorunla karşı karşıya

kicker'ın haberine göre, personel giderlerinin üç yıl içinde 105 milyon avrodan 163 milyon avroya yükselmesi ve bu sezon bir kez daha belirgin şekilde daha yüksek seviyede olmasının beklendiği için, Stuttgart'ta mevcut sezonun ardından büyük bir değişimin önüne geçmek neredeyse imkansız görünüyor.

Bu durum, sözleşmeleri 2028'de sona erecek Jeff Chabot (28), Maximilian Mittelstädt (29), Josha Vagnoman (25), Angelo Stiller (25), Atakan Karazor (29), Chris Führich (28), Ermedin Demirovic (28) ve Ramon Hendriks'in durumuyla çelişiyor. Sezon başında hem kaptanlık pazubandını hem de ilk 11'deki yerini kaybeden Karazor dışında, söz konusu isimlerin tamamı potansiyel as oyuncular.

kicker'a göre, etkilenen tüm oyuncularla sözleşme uzatmak "bütçeyi patlatır". Uzman dergi ayrıca, oyuncuların artık "yavaş yavaş yeniden satış değeri hakkında konuşulabilecek" bir yaşta olduğunu yazdı.

VfB Stuttgart görüşmelerde yalnızca bir istisna yapıyor

Haberde, Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman ve kendisine Türkiye'den cazip bir teklif geldiği öne sürülen Demirovic ile ocak ayına kadar şimdilik herhangi bir görüşme planlanmadığı belirtildi. kicker, "Yetkililer performans gelişimini çok yakından izlemek istiyor, ayrıca mesele finansal planlama yapılabilirliği de" diye yazdı.

VfB, dört maçta topladığı üç puanla sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu nedenle kış aylarında, Schwaben ekibinin yeniden uluslararası kupalar mücadelesinde yer alıp alamayacağı netleşebilir. O dönemde ortaya çıkacak eğilim, kadro planlamasının devamı konusunda belirleyici olabilir.

Tek istisnanın ise Ramon Hendriks olması bekleniyor; Fabian Wohlgemuth liderliğindeki sportif yönetim, Hollandalı oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerine daha erken başlayabilir. Zira Hollandalının geçen sezon çok sayıda kulübün ilgisini çektiği belirtiliyor; bunlar arasında BVB de var.