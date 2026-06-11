Special One geri dönüyor... Resmi olarak: Mourinho, Real Madrid'in teknik direktörü oldu

Real Madrid kulübü, Portekizli teknik direktör José Mourinho'yu, eski teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın yerine, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak 3 yıllık bir sözleşmeyle A takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Kulüp resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Real Madrid Yönetim Kurulu, bugün 11 Haziran Perşembe günü Florentino Pérez başkanlığında toplandı ve José Mourinho'nun 30 Haziran 2029 tarihine kadar 3 sezon süreyle A takımın teknik direktörü olarak atanmasını onayladı."

Açıklamada, Mourinho'nun 13 Temmuz'da, yeni sezon hazırlıklarının başlayacağı tarihte resmi olarak Real Madrid'e katılacağı da belirtildi.

Portekizli teknik direktörün, yaklaşan ulusal ve kıtasal turnuvalara hazırlık amacıyla hazırlıkların başlamasıyla birlikte takımdaki görevine başlaması bekleniyor.

Mourinho, kulübün modern tarihindeki en tartışmalı dönemlerden biri olan 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in başına geçmişti.

Mourinho, 2010 yılında Inter Milan ile Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafer kazandıktan sonra takıma katılmıştı. O dönemde, Barcelona'nın ulusal ve Avrupa'daki hakimiyetine son verip, tüm turnuvalarda rekabet edebilecek bir takım kurma konusunda büyük umutlar besleniyordu.

Real Madrid'de geçirdiği 3 yıl boyunca Mourinho, takımı podyumlara geri döndürmeyi başardı. 2011-2012 sezonunda tarihi bir rekor olan 100 puanla La Liga şampiyonluğunu kazandı; ayrıca 2011'de İspanya Kralı Kupası'nı ve 2012'de İspanya Süper Kupası'nı da kazandı.

Avrupa sahnesinde ise, onun yönetimindeki takım 3 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi, ancak kıtanın devleri karşısında sergilediği güçlü performansa rağmen şampiyonluğu kazanamadı.

Mourinho dönemi, Barcelona ve Pep Guardiola ile yaşanan şiddetli çatışmalarla da öne çıktı ve iki takım arasındaki rekabet, hem ligde hem de Avrupa kupalarında El Clásico maçlarında zirveye ulaştı.

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