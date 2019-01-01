Sparta Rotterdam, Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu'na yaptığı teklifi itiraf etti
Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinin yaz transfer döneminde transfer etmek için en çok uğraştığı isimlerden.
Trabzonspor ve Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş da genç oyuncuya imza attırmak için yarışa dahil oldu.
Süper Lig ve Avrupa'dan son dakika transfer haberleri
Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesine açıklamalarda bulunan Sparta Rotterdam teknik patronu Henk van Stee, siyah beyazlıların Dervişoğlu için teklifte bulunduğunu itiraf etti.
"Bir teklif olduğu doğru" diyen Van Stee, teklifin yetersiz bulunduğunu, "Beşiktaş'ın ilgisi gerçek ama bize sunulan şartların yetersiz olduğunu düşündük" sözleriyle ifade etti.
18 yaşındaki oyuncunun geleceğine değinen Van Stee "Halil için ne istediğimizi biliyoruz. Henüz taleplerimizi karşılayan da olmadı. Bu yüzden kendisiyle vedalaşmadık. İdeal şartlarda kalmasını isteriz" diyerek sözlerini tamamladı.
Halil Dervişoğşlu, takımıyla beraber Sparta Rotterdam'ın yaz kampını gerçekleştireceği Gelderland'a seyahat etti.