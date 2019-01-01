Sparta Rotterdam, Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu'na yaptığı teklifi itiraf etti

Rotterdam ekibinin teknik direktörü Henk van Stee, Halil Dervişoğlu için siyah beyazlılardan teklif aldıklarını açıkladı.

Halil Dervişoğlu, Süper Lig ekiplerinin yaz transfer döneminde transfer etmek için en çok uğraştığı isimlerden.

ve 'ın yanı sıra Beşiktaş da genç oyuncuya imza attırmak için yarışa dahil oldu.

'nın Algemeen Dagblad gazetesine açıklamalarda bulunan Sparta Rotterdam teknik patronu Henk van Stee, siyah beyazlıların Dervişoğlu için teklifte bulunduğunu itiraf etti.

"Bir teklif olduğu doğru" diyen Van Stee, teklifin yetersiz bulunduğunu, "Beşiktaş'ın ilgisi gerçek ama bize sunulan şartların yetersiz olduğunu düşündük" sözleriyle ifade etti.

18 yaşındaki oyuncunun geleceğine değinen Van Stee "Halil için ne istediğimizi biliyoruz. Henüz taleplerimizi karşılayan da olmadı. Bu yüzden kendisiyle vedalaşmadık. İdeal şartlarda kalmasını isteriz" diyerek sözlerini tamamladı.

Halil Dervişoğşlu, takımıyla beraber Sparta Rotterdam'ın yaz kampını gerçekleştireceği Gelderland'a seyahat etti.